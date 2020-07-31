中央无私支援将为香港抗疫提供最有力保障

据新华社香港7月29日电 （记者刘明洋、周文其、朱宇轩）7月初香港新冠肺炎疫情再次暴发，已连续8天单日新增确诊病例超过100例，医疗资源的承载力已接近饱和。国务院港澳办、香港中联办日前明确表示，中央将为香港抗击疫情提供一切必要支持。

香港各界人士认为，目前香港的防疫形势十分严峻，阻断病毒传播已成为压倒一切的重要任务，特区政府有必要采取更严格的管控措施，尽一切努力阻击疫情。中央此时无私伸出援手，无疑将为香港抗疫提供最有力保障。香港社会应该抛开分歧与偏见，齐心抗疫才是香港战“疫”致胜之道。

香港工联会会长吴秋北表示，对于中央明确表示将为香港抗疫提供一切必要支持感到非常鼓舞。目前香港医疗系统的承受力已临近极限，近日有不少患者确诊多日仍未获安排送医治疗，足见疫情之严峻。中央此时无私伸出援手，无疑是为香港战“疫”注入一剂强心针。

他说，有了中央的支援，香港便能解决抗疫物资短缺问题，提高病毒检测能力，对防止社区传播非常重要。另一方面，内地建设“方舱医院”成功抗疫的宝贵经验可协助香港尽快建成隔离治疗中心，解决病床紧缺的棘手问题，让患者可早日接受治疗。

香港民建联副主席陈勇表示，香港第三波疫情来势汹汹，病毒传播力惊人，许多市民担心再这样下去疫情可能失控，内心感到恐慌。特区政府有必要采取更严格的管控措施，尽一切努力做好防疫工作。他认为，内地在全球范围内率先取得抗疫胜利，积累了许多宝贵经验，中央的坚定支持是香港成功抗疫的有力保障。

“香港再出发大联盟”副秘书长黄英豪表示，由于香港连续多日新增确诊病例超过百例，香港正面临自疫情发生以来最严峻的防疫考验。虽然近日特区政府已经“加辣”防疫措施，但要更好地防控疫情仍需中央的大力支持。一些香港反对派政客和部分医护为了一己私利蓄意阻挠内地增援香港抗疫，这是无视市民生命健康的冷血行为，令人不齿。

香港特区立法会议员麦美娟表示，特区行政长官委任内地专业人员参与香港抗疫工作有法律依据，内地医疗团队具备足够经验和能力，她呼吁香港医学界的一些人要放下歧见，齐心抗疫。由中央出手协助为全港市民检测以及协调内地医护到港支援，是合情合理、现实可行的抗疫办法。

香港专业联盟主席刘炳章表示，目前香港的隔离病房和病床使用率接近饱和，不少确诊病患无法及时入院接受隔离治疗，给社区传播埋下了隐患。面对香港新一波疫情的严峻形势，中央愿为香港提供一切必要支持可谓“及时雨”。他认为，一些反对派人士阻扰中央支援香港抗疫是一种不顾民众利益的自私行为，是一种政治立场凌驾于专业素养的表现。

香港高等教育评议会秘书长周文港表示，目前香港第三波疫情高峰仍未有回落之势，加上公营医疗体系承载能力有限，抗疫形势十分严峻。香港对于中央出手支持抗疫有着非常迫切的现实需要，特区政府必须拿出智慧与担当，为了全港市民的健康福祉，排除一些别有用心的干扰和不负责任的杂音，尽快报请中央派出“国家队”来港抗疫。

香港基本法澳门基本法研究会会员朱家健表示，很多香港市民都盼望中央及时伸出援手解香港燃眉之急，国家适时支援香港抗疫能体现中央对香港同胞的特别关爱。香港一些医护人员应该放下傲慢与偏见，在医疗资源紧缺的非常时期，要以病人利益、市民健康为重。

香港岭南大学学者孔永乐认为，竞选活动、排队投票、点票等诸多环节都有病毒传播风险，根据香港目前疫情的严峻形势，可考虑将立法会选举延期。目前香港的当务之急是齐心协力全民抗疫，保障市民健康。