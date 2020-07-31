国家防总将防汛Ⅱ级应急响应调整至Ⅲ级

新华社北京7月30日电 （记者魏玉坤）记者30日从应急管理部获悉，长江中游干流莲花塘、洞庭湖城陵矶水位当日退至保证水位以下，至此，长江、淮河、太湖主要控制站全部退至保证水位以下，且仍在回落，主要防洪工程未发现重大险情。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于30日16时将防汛Ⅱ级应急响应调整至Ⅲ级。

国家防总要求南方地区继续紧绷防汛安全这根弦，降级不能减力，把巡查防守作为当前防汛救灾重中之重的同时，切实保障受灾群众基本生活，及时做好排涝、清淤、消杀等工作，尽快恢复灾区生产生活秩序。

据应急管理部有关负责人介绍，当前，北方防汛进入关键期，极端强降雨天气开始增多，可能出现较重汛情。国家防办、应急管理部30日召开会商研判会，进一步部署统筹做好南北方防汛救灾工作，要求北方地区切实做好“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的各项准备，逐级逐项将防汛责任压实到岗到人，盯紧薄弱环节和风险隐患点，进一步开展全面排查整治，做细做实危险区群众的安全转移方案，完善重大险情处置方案，做好物资、装备、队伍、专家等各项准备，确保有力有序应对。

据新华社合肥7月30日电 （记者姜刚、张紫赟）记者30日从水利部淮河水利委员会获悉，30日8时，淮河干流王家坝站水位低于警戒水位。淮委决定自30日9时将淮委水旱灾害防御应急响应级别从Ⅰ级调整至Ⅱ级，要求流域各地按照职责分工和有关规定，继续加强雨水情监测预报、水工程调度和堤防巡查防守，做好洪水防御工作。

据新华社北京7月30日电 记者30日了解到，国家发展改革委下达中央预算内投资5000万元，专项用于安徽省王家坝泄洪区灾后恢复重建。