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高考后做近视矫正手术的学生增多，专家提醒——

手术摘镜虽好 并非人人可做

李 鑫 杨 琳

2020年07月31日08:23 来源：人民网－人民日报海外版

生于非典，考于新冠。近日，被称为最难一届的高考生开始面临填报志愿的考验。根据历年经验，对一些考生来说，很多高校的热门专业想报却不能报，皆卡在了视力上。不仅仅是特殊专业对学生视力有严格要求，就连普通院校的科学工程类专业，甚至有的舞蹈体育类专业，都设置了视力门槛。

想报理想专业，却受限于视力，怎么办？有的学子就考虑通过近视手术来解决，但很多学生、家长对近视手术知之甚少，难以选择合适的术式。为此，本期“健康直通车”请来眼科专家为考生及家长答疑解惑。专家指出，近视矫正手术并非人人可做，更不是随时都可做。开展术前检查前，需要提前做好“停镜”等准备。

目前手术是唯一摘镜矫正手段

今年19岁的小杰是山西省大同市一名高三学生。7月8日下午5点，考试结束铃声响起，冲出考场后的同学们，大多都是三五相邀一起去狂欢，庆祝大考结束，而小杰送给自己的考后礼物是一台近视手术。下午6点，刚刚结束考试的小杰已然躺在大同爱尔眼科医院屈光科的手术室内，准备实施全飞秒近视手术。

双眼400度近视，伴随左眼75度、右眼25度散光，戴镜7年的小杰深受近视困扰：“虽然暂时没想好要报考什么专业和院校，但我早就下定决心，高考结束后的第一件事，就是去做近视手术，这也是我送给自己的考后礼物！”

手术很成功，小杰实现了摘镜愿望。和小杰一样，有很多考生希望通过近视手术打破视力门槛，从而能够选择心仪的高校专业。

据国家卫健委公布的2018年中国儿童青少年近视调查结果显示，儿童青少年总体近视率为53.6%，高中生为81.0%。“近视是不可逆的，目前手术是唯一的摘镜矫正手段。”国务院特殊津贴专家、爱尔眼科屈光手术学科带头人王铮教授表示。

正因如此，很多地方医院的眼科，高考后第一天门诊量激增。

以武汉爱尔眼科医院为例，高考后首日与去年同期相比增长近200%。沈阳爱尔眼科医院屈光科门诊一天内接待了300余名高考生。“出现这样的情况，我们并不意外，往年高考生的近视手术需求会在寒假期间消化一部分，而今年因为疫情的原因，所有的手术需求全部集中在暑期，加之今年暑期又比较短，所以屈光科门诊量出现了一个井喷式的增长情况。”中南大学爱尔眼科学院博士生导师、爱尔眼科医院集团辽宁省区副总院长方学军教授说。

近视手术得“量眼定制”

近视问题已成国病。

虽然通过激光手术矫正视力得到官方明确认可，但并不是所有人都适合做这种手术。“近视度数过高、角膜厚度不够的人是不建议做角膜激光手术的。”王铮强调，“因此一定要到专业的眼科医疗机构，进行严格的术前检查。建议考生和家长应早做打算，因为手术并不是人人都可以做，因此该早做术前检查，先确认能否实施近视手术，也好为填报志愿和专业选择提供参考。”

王铮提醒，开展术前检查前，需提前做好“停镜”等系列准备。如软性球镜停戴1周以上，软性散光镜及硬镜停戴3周以上，角膜塑形镜停戴3个月以上。

“常常有近视患者问我们，哪种术式最好？我想特别强调的是，穿衣需量体裁衣，近视手术更得“量眼定制”。各种近视矫正术式的适用范围、效果特征和术后优势都有区别，如精雕手术恢复快、视觉质量优；SMILE近视手术微创无瓣……每个人的眼睛都是独一无二的，没有最好的术式，只有最适合的。”方学军说。

重视高度近视眼并发症

除了有利于摘镜选专业的诉求外，年轻人做近视手术还有其他目的。因为近视并非只是影响视力，还会引发并发症。

作为上海市眼病防治中心执行主任，同时也是一名眼底病专业医生的许迅教授就表示，近年来高度近视眼底并发症频发，提醒我们应该警惕近视眼并发症，高度重视近视防控。

近视最严重的并发症就是眼底的病变，而这种眼底病变目前大多数还没有完美的方法来治疗。“眼睛就像一台照相机，眼底就像胶卷照相机的底片，底片出了问题一般来说都很难修理。”许迅说，他30多年以前开始做眼科医生的时候，还很少见到高度近视眼的眼底并发症，但是在最近这些年，每一次的门诊都会碰到不少高度近视眼造成的眼底并发症，比如视网膜脱离、黄斑牵引性病变等。

据介绍，高度近视眼的眼底并发症频发，原因在于近视眼随着近视度数的发展，眼轴逐渐变长，就像一个气球越吹越大，在最薄弱的地方，也就是在眼底，会出现萎缩、组织变薄甚至破裂等问题。

许迅表示，目前大家对于近视的认识有两个误区。误区一：近视戴个眼镜就够了。误区二：近视做激光手术可以一劳永逸。首先，高度近视者眼底的并发症多发生在40、50岁以后，在东亚和东南亚地区，近视性的眼底病已经成为成年人主要的致盲眼病。其次，激光手术可以矫正近视，把眼镜摘掉，但并不能改变已经变大、变形的眼球，也不能改变已经出现的眼底问题，所以也就不能降低致盲和视力损伤的风险，因此，需要谨慎对待。

近视是我国患病率最高的慢性眼病之一，严重影响了儿童青少年的身心健康。专家建议，近视防控要趁早，希望能够从0岁就开展全周期、高品质的视觉健康服务。近视的防控是“金字塔”形的三级任务。一级是“塔底”，需要普遍控制人群的危险因素，筛选出高危对象，预防近视的发生。比如注意读写坐姿、灯光环境，增加户外活动等。二级是“塔中”，对已发生的近视眼要积极地面对，早期发现、延缓进展，防止变成高度近视眼，甚至病理性近视。三级是“塔尖”，对已有的高度近视眼，目前只有比较少的三级医院和专科医院的眼科才能进行相关治疗。

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专家提醒：

希望借助近视手术通过视力体检关的考生，需要提前做准备，因为在有些情况下，并不能马上手术，如长期佩戴隐形眼镜的人，须停戴隐形眼镜两周后再做术前检查。提前做眼部检查，发现眼病需要做相应的治疗后才能手术，避免延误手术时机。

此外，做了近视手术，是不是就能恢复到正常的视力？对此，专家表示，近视手术能让人恢复到正常的视力范围，1.0-1.5都属于正常视力范围，在这个正常范围内，能达到什么样的程度则因人而异，因为各人身体有差异。超过99%的病人在手术后第二天视力就能达到1.0。但是需要1-3个月，视力才会恢复到稳定的最佳状态。

大家应尽量提早检查治疗，争取为体检预留更多的视力恢复时间。

(责编：李轶群、许晓华)


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