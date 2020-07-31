人民论坛：“危中有机，唯创新者胜”

新冠肺炎疫情冲击、外部环境变化，可谓艰难。但惟其艰难，才更显勇毅。疫情防控期间，直播带货、在线办公、云旅游等新业态新消费蓬勃生长，高科技企业登陆科创板、涌动创新热情。广大市场主体用创新的勇气，书写着逆风飞翔、转危为机的故事。

“企业家创新活动是推动企业创新发展的关键”“大疫当前，百业艰难，但危中有机，唯创新者胜。”在不久前召开的企业家座谈会上，习近平总书记勉励企业家要做创新发展的探索者、组织者、引领者，勇于推动生产组织创新、技术创新、市场创新，重视技术研发和人力资本投入，有效调动员工创造力，努力把企业打造成为强大的创新主体，在困境中实现凤凰涅槃、浴火重生。市场活力来自于人，特别是来自于企业家，来自于企业家精神。在经济管理中，对于“企业家”有很多种定义，但有一个基本共识是，企业家是生产活动的组织者，最基本的职能就是实现创新。道理很简单，一个产品达到市场饱和后，企业家就要进行创新，才能创造新的供给，推动经济持续增长。由此看来，“创新是引领发展的第一动力”，这既是大势判断，更有着深厚的微观基础。

改革开放以来，我国经济发展取得举世瞩目的成就，同广大企业家大力弘扬创新精神是分不开的。回顾40多年发展历程，多少企业从一间小屋出发，成长为全球500强企业；多少互联网公司，从10多人的创业团队，跻身世界级企业之列。社会主义市场经济体制逐步建立，为企业家充分利用自身的认知和洞察进行发明创造打开了空间，各个微观的市场主体进行着分散化的经营决策，不断创造着坐在办公室不可能计划出来的新事物、新产品和新的可能性，释放出巨大的经济活力。

更应看到，创新不仅是实现高质量发展特别需要弘扬的品质，同样是应对疫情冲击、走出经营困境的不二法门。某制鞋企业率先推动数字化转型，实现企业级数据智能驱动业务、数据资源化和数据服务化，在疫情防控期间网上销量增幅明显；某主营烧烤的餐饮企业在最严重的时候全国近150家门店被迫关闭堂食，通过发力线上消费场景，获得10倍的外卖销售增长，仅仅用了60天时间就度过危机。这说明，把危机当成创新的契机，充分运用大数据、云计算、人工智能等新一代数字技术为实体经济、传统产业赋能，就能为企业插上“数字翅膀”，在困境中逆势生长。

对企业家而言，创新并不止于技术应用领域，还包括生产组织创新、市场运营创新。打造更加扁平化的敏捷组织，推动技术从0到1突破，以及探索新的商业模式，这些都可以说是创新。要成为创新发展的探索者、组织者、引领者，企业家还需要有效调动员工创造力，努力把企业打造成为强大的创新主体。对政府部门而言，如果说创新是发展的新引擎，那么改革就是必不可少的点火器。激发企业家的创新精神，需要打造市场化、法治化、国际化营商环境，完善各类市场主体公平竞争的法治环境；需要营造“亲”“清”新型政商关系，支持企业家心无旁骛、长远打算；需要加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。

习近平总书记强调，“改革创新最大的活力蕴藏在基层和群众中间，对待新事物新做法，要加强鼓励和引导，让新生事物健康成长，让发展新动能加速壮大。”对待企业家创新，也需要有这样一份尊重与包容，才能让创新活力竞相迸发、充分涌流，用无数微观主体的创新汇聚成“创新驱动发展”的洪流。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 04 版）