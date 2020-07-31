中国扶贫，一项历史性成就

中国的扶贫行动使数以亿计的人口摆脱了贫困，这是一个历史性的成就，值得永远铭记

中国抗击新冠肺炎疫情的努力取得了显著成效。面对疫情给经济带来的巨大挑战，中国如期完成脱贫攻坚目标任务的计划没有改变。在今年3月举行的决战决胜脱贫攻坚座谈会上，习近平主席强调：“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”今年中国全国两会期间，习近平主席指出：“到2020年确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困问题，是我们党对人民、对历史的郑重承诺。”

2020年对于中国是具有特殊意义的一年。中国将全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标。习近平主席强调，全面建成小康社会，一个不能少；共同富裕路上，一个不能掉队。这也意味着，中国将在2020年实现彻底消除绝对贫困的任务。面对疫情给脱贫工作带来的挑战，中国在《政府工作报告》中列出了坚决打赢脱贫攻坚战的一系列具体举措。此外，中国还组织开展脱贫攻坚普查，对各地脱贫攻坚成效进行全面检验。这对于防止数字脱贫、虚假脱贫十分重要，有助于增强人民对政府扶贫工作的信心。

我个人的经历告诉我，中国的扶贫行动是这个国家对外交流时最有力的故事，打破了国际上对中国的许多刻板印象和偏见。我曾到中国的艰苦地区访问，亲眼见证正在开展的扶贫工作。当我将自己的见闻告诉其他国家的人士时，他们中许多人都会为中国政府和习近平主席将扶贫作为最重要工作之一而感到惊讶。世界各国对中国有效防控疫情印象都十分深刻。事实上，同扶贫工作一样，中国之所以能够有效防控疫情，靠的也是中国共产党所领导的整个组织体系。

中国的扶贫行动使数以亿计的人口摆脱了贫困，这是一个历史性的成就，值得永远铭记。世界能从中国的扶贫工作中学到什么呢？虽然每个国家情况都不同，不能把一个国家的做法强加给另一个国家，但中国扶贫的一些经验，仍然非常值得借鉴。

首要一点，就是国家领导人的重视。习近平主席表示：“40多年来，我先后在中国县、市、省、中央工作，扶贫始终是我工作的一个重要内容，我花的精力最多。” 事实上，中国扶贫向世界提供了一条关键经验：真正激励各级官员把脱贫攻坚作为工作中的一项优先事项。从具体措施、机制的角度来看，为了增强扶贫效果，中国采取了在贫困地区发展小微企业、发展教育、易地搬迁、生态补偿、加强社会保障等多种做法。这些做法都给其他国家提供了借鉴。

（作者为中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席）

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 03 版）