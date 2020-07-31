热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

低保覆盖范围将适度扩大

低收入家庭有了明确界定

2020年07月31日08:22 来源：人民网－人民日报

本报北京7月30日电  （记者李昌禹）记者从民政部获悉：近期民政部、财政部联合印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》，提出在坚持现有标准、确保低保制度持续平稳运行的基础上，适度“扩围”。明确低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。《通知》中还明确提出，低收入家庭是指家庭人均收入高于当地城乡低保标准，但低于低保标准1.5倍，且财产符合当地相关规定的低保边缘家庭。

通知要求，对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无劳动收入，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金，帮助其渡过生活难关。

通知还适度放宽了特困人员认定条件，明确将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁放宽至18周岁，由此，符合“三无”条件的16至18周岁未成年人将全部纳入特困人员救助供养范围。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn