低保覆盖范围将适度扩大

本报北京7月30日电 （记者李昌禹）记者从民政部获悉：近期民政部、财政部联合印发《关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》，提出在坚持现有标准、确保低保制度持续平稳运行的基础上，适度“扩围”。明确低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，经本人申请，参照“单人户”纳入低保。《通知》中还明确提出，低收入家庭是指家庭人均收入高于当地城乡低保标准，但低于低保标准1.5倍，且财产符合当地相关规定的低保边缘家庭。

通知要求，对受疫情影响无法返岗复工、连续三个月无劳动收入，生活困难且失业保险政策无法覆盖的农民工等未参保失业人员，未纳入低保范围的，经本人申请，由务工地或经常居住地发放一次性临时救助金，帮助其渡过生活难关。

通知还适度放宽了特困人员认定条件，明确将特困人员救助供养覆盖的未成年人年龄从16周岁放宽至18周岁，由此，符合“三无”条件的16至18周岁未成年人将全部纳入特困人员救助供养范围。

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 02 版）