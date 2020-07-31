欧洲多国疫情反弹 防控措施收紧

随着欧洲民众集中进入夏季度假模式，西班牙、比利时等国新冠病毒感染病例出现明显回升趋势。为防止疫情再次大规模暴发，欧洲多国纷纷收紧防控措施。

一位比利时友人日前与中青报·中青网记者通话时表示，他正带着家人在西班牙南部的马拉加海滩度假，身边有很多来自英国、德国、法国等欧洲各地的游客。问及是否担心疫情时，这位朋友轻松地表示：“没必要恐慌。对很多欧洲人来说，夏天前往海滨休假是一项雷打不动的传统。”听了这番话，也就不难理解为什么悬挂欧洲各地牌照的汽车在通往地中海沿岸的公路上“大排长龙”了。

欧洲度假模式“火热”，新冠病毒也在发起新一轮攻击。最新数据显示，至少有11个欧洲国家出现了疫情明显反弹的态势，其中西班牙、比利时等国部分地区形势尤为严峻。

据西班牙卫生部最新通报，新增确诊病例数量快速上升，7月24日至27日的短短3天新增确诊病例高达6361例，7月27日至28日又新增确诊1828例。西班牙全境疫情活跃地点上升至361个，阿拉贡和加泰罗尼亚大区疫情反弹尤为严重，过去一周加泰大区报告新增确诊病例5487例，增速同比上升57.5%。

比利时公共卫生研究所发布的数据显示，7月18日至24日（7天），比利时日均新增新冠病毒感染病例311.4例，绝对数据虽不算太大，但比此前一周上升了69%。7月27日比利时报告新增确诊病例402例。比利时联邦卫生部表示，全国已有127个城市疫情超出了警报阈值，其中弗拉芒大区疫情尤为严重。

德国近期日均新增确诊病例升至800例，出现明显反弹迹象。巴伐利亚州兰道地区马明镇的一处农场发生174名临时工人集体感染的事件。

7月27日至28日，法国新增确诊725例，表明新冠病毒的传播依然活跃。法国多个度假胜地都出现50人以上的聚集性感染事件。

丹麦、波兰、爱尔兰、葡萄牙、克罗地亚等地疫情亦有所加重。

世界卫生组织发言人哈里斯7月28日表示，新冠病毒不是季节性“流感”，不会随着气温升高而自然消亡，每个人都必须保持高度警惕，采取有效防控措施。英国政府日前发出警告，今年夏季前往海外旅游者将面临较高的疫情风险。德国《图片报》报道称，由于夏季度假人数猛增，欧洲游客可能在境外接触到新冠病毒，然后带回本国，导致疫情再次抬头。英国广播公司指出，欧洲多国面临新冠疫情二次暴发的危险。

面对疫情反扑之势，欧洲多国相继升级疫情防控措施。以西班牙为例，当地时间7月28日，西政府宣布新的防控疫情规定，包括在所有公共空间（无论室内还是室外）强制佩戴口罩，禁止10人以上的聚会，餐馆、酒吧及夜总会等营业场所必须在深夜1时30分前关门，所有前往餐馆、酒吧等消费场所的顾客必须如实登记个人身份信息，以便开展后续疫情流调和管控。在疫情最为严重的加泰罗尼亚大区，强制居家隔离措施将无限期延长；如果疫情恶化，当局将考虑采取更为严格的“封城”手段。首都马德里则准备重新启用“方舱医院”，以应对新冠肺炎确诊病例快速回升的局面。

当地时间7月27日，比利时国家安全委员会在召开紧急会议后决定，在停止“解封”的基础上重拾严格限制社交的防控举措。相关防控措施在有些方面比西班牙有过之而无不及。

英国政府日前宣布将针对西班牙的旅行“禁令”扩展至西境内所有区域。德、法等国除了在本国疫情严重地区重新采取严格管控措施，也针对西班牙、葡萄牙等“疫情高风险地区”发布了旅行警告，强烈建议本国民众不要前往有关地区进行不必要的旅行。德国政府还规定所有从“疫情高风险地区”入境德国的人员必须接受新冠病毒检测。

自今年年初新冠疫情暴发以来，欧洲旅游业遭遇空前打击。此间分析人士认为，随着疫情形势在6月下旬逐步趋稳，西班牙等国本想抓住暑期旅游旺季挽回部分经济损失，但疫情“二次暴发”的警报响起，不啻于给一些过于急切和草率“重启”的国家迎头浇下一盆凉水。

本报布鲁塞尔7月29日电

中青报·中青网驻欧盟记者 鞠辉 来源：中国青年报