北京昨新增一大连疫情关联病例 仅1岁4个月

人民网北京7月30日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第163场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍昨天新增新冠肺炎确诊病例情况。

7月29日0时至24时，北京市新增大连市疫情关联病例1例，为7月27日确诊的大连市疫情关联病例的亲属，病例具体情况如下：

某幼童，男，1岁4个月，现住昌平区天通苑北街道西三区。7月23日下午，被告知其外祖母为大连市无症状感染者的密切接触者后，其外祖母被转送到集中隔离点进行观察，一家人开始居家隔离；7月27日，其外祖母确诊后，该患儿作为密切接触者由120救护车转送至集中隔离点进行观察；7月28日，其父亲确诊，转入地坛医院治疗；7月29日患儿核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至昌平区医院就诊，经专家综合研判，当日夜间诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

该起由于亲属到辽宁锦州探访，接触大连市无症状感染者而引起的家庭聚集性疫情提示大家，疫情防控期间应尽量减少出行和不必要的探访，应减少或避免风险未知的聚会聚餐活动。新冠肺炎的家庭内部防控非常重要，尤其是家中有孩子、孕妇、老人、病患的家庭，尤应减少出访和接待不必要的访客；照顾孩子、孕妇、老人、病患等护理对象前要先洗手，避免把疾病带给健康脆弱人群。居室内应勤通风，保持空气清新，定期开展大扫除，清除卫生死角，厕所等公共区域以及家庭成员经常接触的物体表面应适度消毒；家庭成员应保持勤洗手、戴口罩、用公筷、加强健康监测等良好的卫生习惯；出现身体不适的家庭成员，要做到早报告、早诊治，做好隔离和防护，避免疫情在家庭中传播。