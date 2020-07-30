北京妇产医院：坚持疫情防控不放松 服务母婴健康

人民网北京7月30日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第163场新闻发布会上，北京妇产医院院长严松彪介绍，医院坚持疫情防控不放松、服务质量不降低，健全防控机制，优化管理流程，提升服务品质，压实各方责任。

健全防控机制，确保母婴安全健康。疫情发生后，医院制定全院疫情防控工作方案，紧急制定发热高危孕产妇救治预案，第一时间将原病房改造为发热疑似急危重症孕产妇抢救诊疗区，形成了手术室、产房、隔离病房和医护人员隔离休息区等功能齐全的疫情防控救治专区。同时对急诊区域进行改造，保证急诊区域具备发热隔离区、过渡观察区、发热疑似急危重症手术室、分娩室等功能。为了保证万无一失、精准防控，医院及时腾挪一层楼用于产科病房，改造完成产科黄码区临时区域，独立为中高风险地区孕产妇诊疗、住院使用。门诊区域具备自助挂号缴费、抽血化验、寄送药品、胎心监护和超声检查等常规产科诊疗项目，病房区域调整布局，有效避免普通孕产妇与中高风险孕产妇来院就诊的交叉感染风险，做到了精准防控、分区诊治。为保证医院安全，在设置救治专区的基础上，医院加大了院感防控力度，第一时间关闭医院非必要出入口，对所有进入院区人员进行体温检测、扫码，采集和保存进入医院所有人员信息，便于追溯。对全院职工以及七类后勤保障人员进行全面管理，实现了院感防控全覆盖、无死角。

优化管理流程，就诊秩序规范有序。充分利用信息技术优化管理流程，严格执行非急诊全面预约制度,严把门诊入口关，落实一医一患一室，借助京医通和114预约挂号平台进行院前流行病学史筛查。严格执行三级预检分诊制度，门诊入口为一级预检分诊，填写《新型冠状病毒肺炎筛查表》，扫描北京健康宝，进行体温和流行病学史筛查；科室护士站为二级预检分诊；接诊医生处为三级预检分诊，医生在问诊前再次询问流行病学史并在门诊电子病历上记录。我院独立开展了新冠病毒核酸检测工作，建成了核酸检测实验室，配备了专业技术人员21名，可适应应检尽检的需要。

优化服务品质，提升就医环境。医院升级信息系统百余项程序，全面实行了门诊无纸化就医。患者就诊结束后，一张导诊单代替十余张检验、检查申请单，患者在检验、检查及药剂窗口无需交付相关单据，即可通过信息系统中传递的数据完成后续诊疗，实现了窗口无接触式就医，单据打印时间由过去的人均2～3分钟缩短到10秒以内，既提高了医生诊疗效率，又减少了患者与医务人员的接触时间。医院坚持人文服务个性服务，增派700余名导医及志愿者，帮助就诊母婴有序就医。同时利用医院微信公众号、新浪微博推送就诊以及核酸检测预约须知，实时引导患者按疫情期间流程就诊，公布多部门的电话咨询热线，方便患者咨询及改约时间等。对孕产妇就诊进行精准分区，对体温正常且无任何流行病学史和临床症状的孕产妇到产科门诊就诊；对体温正常、无临床症状，但来自中高风险地区的孕产妇到黄码诊区就诊，孕产妇不出诊区便可完成门诊就诊、取血化验、超声筛查、胎心监护、核酸取样、住院治疗、分娩及手术等；对体温异常、有临床症状或有流行病学史的孕产妇由专人引导到急诊隔离室进行评估，根据孕产妇实际情况，进行下一步诊疗。

下一步，在疫情防控常态化形势下，医院将紧密结合医院特点和母婴需要，继续坚持一手抓疫情防控，一手抓医疗服务，持续提升服务能力和质量，不断适应母婴诊疗和健康需求。