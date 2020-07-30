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吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年7月30日公布）

2020年07月30日13:01 来源：人民网-吉林频道

　　7月29日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至7月29日24时，全省连续89天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。

　　7月29日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至7月29日24时，全省累计报告本地确诊病例138例，累计治愈出院134例，在院隔离治疗2例（四平市2例），病亡2例。现有本地确诊病例的密切接触者210人，均在指定地点进行隔离医学观察。

　　7月29日0-24时，全省无新增无症状感染者。截至7月29日24时，全省现有无症状感染者4例。

　　提醒广大群众，当前“外防输入，内防反弹”形势依然严峻，要进一步提高防范意识，做好个人防护，保护好自己和家人的健康。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。

(责编：许晓华、李轶群)


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