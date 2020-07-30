7月29日新疆（含兵团）新增新冠肺炎确诊病例96例、无症状感染者18例
人民网乌鲁木齐7月30日电 据新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，7月29日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例96例（其中8例为无症状感染者转确诊病例），新增无症状感染者18例，均在乌鲁木齐市；新增治愈出院确诊病例4例，为乌鲁木齐市病例；危重症转重症1例、重症转普通型2例。
截至7月29日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例414例(危重症2例、重症22例)，其中乌鲁木齐市412例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者143例，其中乌鲁木齐市140例、兵团1例、昌吉州2例（乌鲁木齐市输入）；尚有12313人正在接受医学观察。
7月15日0时至7月29日24时，累计治愈出院确诊病例6例，无症状感染者解除医学观察4例，均在乌鲁木齐市。
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