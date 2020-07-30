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北京养老机构发现病例须10分钟内报告

2020年07月30日09:26 来源：北京日报

养老机构接到卫生健康部门相关确诊或疑似病例通知后，应在10分钟内向属地报告信息。日前，北京市民政局发布《北京市养老机构新冠肺炎疫情防控应急处置工作导引》。

《导引》要求，养老机构内要实行严格的分区管控，建立“三区两通道”。“三区”即清洁区、缓冲区、污染区。三个区域之间应进行物理隔断。“两通道”即清洁通道，用于工作人员、餐食、药品、清洁物资等通行；污染通道，用于隔离观察服务对象专用、垃圾清运等。所有通道标记需清晰容易识别。

养老机构接到卫生健康部门相关确诊或疑似病例通知后，应在10分钟内以电话方式分别向区民政局及属地街道乡镇报告，与病例有接触史的老人需单间隔离。区民政局应即刻向市民政局口头报告，并在30分钟内书面报送有关情况。

《导引》提出，本市各区需指定1—2所养老机构（设施），作为实施集中隔离医学观察相关场所，主要用于集中收住需要进行医学观察的密切接触老年人及其他需要临时隔离观察的老年人。

对于大型养老机构暴发新冠肺炎疫情、区级集中隔离点难以承接的，应就地将养老机构改造成为集中隔离医学观察场所，执行与集中隔离医学观察场所同等防疫管理措施。（记者 金可）

(责编：李轶群、许晓华)


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