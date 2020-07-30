昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第八十次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十七次会议召开，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议研究了应对境外疫情输入风险的意见、加强进口冷链食品入境进京防疫管理工作的意见、应对秋冬季新冠肺炎疫情工作方案、深入开展新时代爱国卫生运动三年行动计划等事项。

会议指出，本市连续21天零病例后再次出现新增输入病例，这再次提醒我们，疫情反弹风险始终存在。要始终坚持“外防输入、内防反弹”，科学精准实施各项防控措施，做到思想不松、策略不变、措施不减，进一步扎紧疫情防控的篱笆，把常态化防控融入到方方面面，促进生产生活秩序不断步入正轨。

会议强调，要调整疫情防控分区分级标准，将风险分区划定至社区（村），管控措施进一步精准到更小单元。进一步加强流调，对确诊病例密接者等重点人员要及时纳入管控。第一时间做好流调协查，应查尽查、应隔尽隔，迅速切断传播渠道。提醒本市居民不去中高风险地区出差、旅游。对中高风险地区进京人员，加强监测预警和核查，落实医学观察等措施。

会议强调，要持续抓好外防输入工作。加强远端筛查，严格入境进京人员各项防疫管理措施。加强进口冷链食品监管。统一进京冷链食品监管标准，加快建立全链条闭环追溯管理体系。压实企业主体责任，加强食品进京后生产、加工、储藏、运输、销售等各环节监管。

会议强调，要坚持疫情防控和复工复产复商复市两手抓。针对人员聚集场景增多、人员流动频次加剧等情况，配套更加严密的防疫措施。盯紧步行街、影院、餐厅、体育场馆、商场、超市、批发市场等重要点位，防控措施不能松，严防聚集性风险。复工复产复商复市最重要的是要给市民群众安全感，要落实好各行各业防疫指引，提醒市民群众不断提高自我防护的意识和能力。

会议强调，要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备。完善方案，优化工作机制，做好监测预警、应急处置、力量保障等全链条、各环节准备。完善爱国卫生运动三年行动计划，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。组织开展爱国卫生创建、社区村庄清洁、重点场所环境提升等专项行动，打造健康社区、健康单位、健康城市，营造预防疾病、美化环境、健康养成的良好氛围。（记者 祁梦竹 范俊生）