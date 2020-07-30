全国养老机构收住老年人超210万

本报北京7月29日电 （记者李昌禹）记者从民政部第三季度例行新闻发布会上获悉：目前全国共有各类养老机构4.23万个，床位429.1万张，收住老年人214.6万人，入住养老机构已经成为重要的养老方式。

据民政部养老服务司副司长李邦华介绍，民政部近日会同中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发了《关于规范养老机构服务行为做好服务纠纷处理工作的意见》，以此促进养老机构服务纠纷处理工作依法规范有序，更好保护老年人和养老机构双方的合法权益。

意见对发生服务纠纷时养老机构应采取的步骤作出了规定，要求养老机构规范处理，及时救助，优先保障老年人的权益。同时规定，对责任明确、当事人无重大分歧或异议的服务纠纷，鼓励当事人自愿协商解决，引导当事人文明、理性表达意见和诉求。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 13 版）