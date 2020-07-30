欧洲多国积极应对疫情反弹

近期，欧洲国家相继出现新冠肺炎疫情反弹，多国迅速出台措施防止疫情进一步蔓延。

西班牙卫生部7月29日的数据显示，该国新冠肺炎确诊病例280610例，死亡28436例，过去24小时新增确诊病例905例。目前，西班牙全境均要求在公共场所佩戴口罩，在疫情最为严重的加泰罗尼亚地区，当地政府27日宣布实施宵禁，并表示如10天内新增病例依然居高不下，将会采取更加严格的措施。

在比利时禁止民众前往西班牙一些城市旅行之后，法国和德国也建议其公民旅行时避开加泰罗尼亚地区，挪威和英国对所有从西班牙返回的旅行者提出隔离要求。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所专家洛特·维勒28日表示，近期欧洲多国新增病例大幅增加，值得高度关注。德国卫生部长施潘27日宣布，未来从疫情高风险地区入境旅行者有义务在到达德国后立即接受核酸检测。

意大利总理孔特28日宣布，把原定于7月31日到期的国家紧急状态延长至10月15日，以便更好地采取疫情防控措施。意大利卫生部长斯佩兰扎27日表示，政府密切关注全国各地出现的小型聚集性感染，随时准备在必要时采取局部封锁等措施。在南部坎帕尼亚大区，公共场所不戴口罩者将面临1000欧元的罚款。当地还要求公共交通运营者拒绝不戴口罩的乘客乘车。

比利时公共卫生研究所数据显示，比利时17日至23日之间新增确诊病例比前一周增加了70%。27日，比利时提前召开了原定于31日召开的国家安全委员会会议，宣布推迟实施新阶段的解封措施，收紧防控举措。从7月29日至8月底，每个家庭每次只允许一人外出购物，限时30分钟。在疫情最为严重的安特卫普，当地政府27日宣布实行更为严格的防控措施，如宵禁、强制远程办公等。

法国卫生部长韦朗近日接受媒体采访时表示，目前还无法断定法国出现了第二波疫情，但近期法国新增确诊病例急剧增加，新增患者中年轻人的比例更高，而且无症状感染率非常高。对此，法国政府要求全民在公共场所必须佩戴口罩。

瑞士日内瓦州规定，从28日起所有进入商业场所的人员都必须佩戴口罩。为了确保口罩供应，日内瓦大学医院计划今年年底前在当地建立口罩生产线。日内瓦的酒吧和夜总会从上周末开始收集每位客户的身份信息和联系方式，以便一旦发现有人感染可以立即通知密切接触者。

罗马尼亚总理奥尔班27日宣布有可能对海滩旅游和露天餐厅等场所采取更严厉的防控措施，包括缩短露天餐厅营业时间，民众在人员密集的露天场所必须佩戴口罩等。

有分析认为，疫情反弹延缓了欧洲多国复工复产的脚步。由于各国政府第一时间快速行动、积极应对，此次疫情反弹尚处在可控范围。

（本报布鲁塞尔7月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 17 版）