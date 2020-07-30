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人民论坛：中国抗疫树立人权典范

常  盛

2020年07月30日08:48 来源：人民网－人民日报

在新冠肺炎疫情防控期间，“人民至上、生命至上”，成为全社会的最大共识，彰显着世界上最大规模执政党的价值理念。“疫情防控阻击战也是一场‘人权保卫战’。”中国举全国之力抗击疫情，充分彰显着以人民为中心的人权理念。

判断一个国家有多尊重人权，就要看在危急面前有多尊重生命、捍卫生命。当新冠肺炎疫情袭来，世人看到，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，要求把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位；世人看到，生命至上的理念贯穿始终，救治费用全部由国家承担，最大程度提高了检测率、治愈率，最大程度降低了感染率、病亡率；世人看到，全国对口支援湖北，10天时间建成火神山医院，以平均一天半一座的速度建成16家方舱医院……一个马克思主义执政党人民至上、生命至上的理念彰显于此，一个社会主义国家维护人权的努力凝聚于此。党和国家举国动员保护生命安全，更说明人权是个人人权与集体人权的有机统一，个人权利只有与集体权利统一起来，才能实现人权的最大化。

更应看到，衡量一个社会的文明水位和人权保障水平，一个重要方面就是看如何对待困难群体。“我很想看看当初救我的大夫！”4月16日下午，95岁的老人徐明来到武汉市中医院汉阳分院，当面向救治他的医生致谢。医生回答：“我们不会放弃任何一位患者！”这个细节具有直抵人心的力量，正因为对老人生命的珍视，折射出人权保护的分量。不仅如此，下发困难群众救助补助资金、延长公益性岗位政策实施期限……一系列帮助困难群体的措施陆续出台实施，增强了困难群体抵御风险的能力。

生存权、发展权是首要的基本人权。生存权利的有效保障、生活质量的不断提高，是享有和发展其他人权的前提和基础。在全力抗击疫情的同时，更注重基本民生保障。习近平总书记在武汉考察时叮嘱：“武汉人喜欢吃活鱼，在条件允许的情况下应多组织供应。”总书记的话，暖了武汉人民的心，传递着深厚的人民情怀。疫情防控期间，从确保基本的民生供应，到拿出“真金白银”援企稳岗，再到战疫不误战贫，疫情防控既紧紧依靠人民，又着眼增进人民福祉，为保障人民各项权利的实现创造了基础条件。

己立立人，己达达人。中国维护人权，更体现在构筑人类命运共同体的努力。第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间分享病毒基因序列；截至5月底，同全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，先后向有紧急需求的国家派遣医疗专家组，向近150个国家和4个国际组织提供紧急援助，尽一切努力为其他国家在华采购紧缺医疗物资和设备提供便利……中国为世界抗疫赢得宝贵时间的同时，彰显着大国担当，生动诠释了可贵的国际人道主义精神。

人民的幸福生活就是最大的人权，而幸福生活的最大前提是人的生命和健康。中国动员举国力量、不惜付出巨大代价，保卫人民群众的生命安全，这是对保障人权最好的诠释。中国抗疫，不仅创造了人类传染病防治史上的奇迹，更书写了人类人权事业的辉煌篇章，推动了世界人权事业发展进步。

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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