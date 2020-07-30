新冠肺炎疫情发生后，面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，举国动员打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，充分彰显着以人民为中心的人权理念。

全力救治：决不放弃任何一位患者

“我很想看看当初救我的大夫！”4月16日下午，95岁的老人徐明来到武汉市中医院汉阳分院，向救治他的该院重症医学科副主任张军等人致谢。

徐明老人刚入院时，血氧饱和度较低，并伴有严重的低钠、低氯血症，病情一度十分严重。“我们不会放弃任何一位患者！”张军说，老年人为国家建设做出很多贡献，决不能对他们不管不顾。

一个国家有多尊重人权，就会挽救多少生命。

抗疫中，中国始终将保障人民生命健康视为重中之重，真正践行了“人民至上、生命至上”的人权价值理念。

以生命为名，“九省通衢”毅然“暂停”——

为防止病毒蔓延，1月23日，武汉全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营；机场、火车站离汉通道暂时关闭。这座有着千万人口、历来是中国交通要塞的城市按下“暂停键”。武汉人民克服重重困难、付出巨大牺牲，换来了更多人的生命健康。

15家全球顶级研究机构建模分析显示，这次“封城”是人类历史上最大的隔离事件，加之各地纷纷紧急响应，让中国感染者减少了70多万人。联合国秘书长古特雷斯指出，中国人民“以牺牲正常生活的方式为全人类做出了贡献”。

中国社会科学院人权研究中心执行主任柳华文表示，根植于中国传统文化的集体主义人权观念，是管控措施奏效的重要原因。“中华民族有着优秀的集体主义传统，有着深厚的家国情怀，使得战疫举措能够得到很好遵守和执行。”

以生命为名，医疗资源集中汇聚——

武汉“封城”后，武汉天河机场成为最忙碌的地方。军机、客机、货机紧急降落，带来药品、医疗器械、口罩、手套等急缺物资。最忙碌时，每隔3分钟，就有一架国产运—20大型运输机轰鸣而来。

全国各地和军队的346支医疗队、42600名医务人员驰援湖北，中国最顶尖的10个院士团队奋战一线，全国近1/10的重症医学骨干接力上阵……

全国一盘棋。最优质的资源、最精锐的力量向决战之地汇聚，为保障患者生命健康提供了强力支撑。

以生命为名，不计成本无论代价——

6月，突如其来的北京新发地农产品批发市场聚集性疫情，让首都防疫警报骤然拉响。

应检尽检，愿检尽检。从98家检测机构、日检测能力4万多份，到128家机构、480个采样场所、2422个采样点位、日检测能力超30万份……截至7月上旬，北京核酸采样与检测人数均超1100万；7月20日零时起，北京市突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级。

人民生命重于泰山！中国是这样说，也是这样做的。

为做好疫情防控，中国经济承受了巨大损失：2月至5月，财政收入分别同比下降21.4%、26.1%、15%、10%。

国家医保局披露，确诊住院患者人均医疗费用达到2.15万元，重症患者人均治疗费用超过15万元，这些费用除部分由医保报销外，其余均由国家财政补助，从根本上解决了患者就医的后顾之忧。

“疫情防控阻击战也是一场‘人权保卫战’。”中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂表示，中国在疫情防控中坚持生命高于一切，以非常之举应对非常之事，推动疫情防控取得重大战略成果。

保障发展：始终为中国人民谋幸福

疫情汹汹，人民生命健康权首当其冲，发展权同样需要兼顾。

在做好疫情防控的同时，保持和恢复生产生活秩序，确保人民群众有工作、有收入、有教育，是保障人民发展权的重要内容。

做好“稳”的工作，守住“保”的底线！这是对亿万劳动者的保证——

中国有9亿劳动力，没有就业就只是9亿张吃饭的口，有了就业就是9亿双创造巨大财富的手。

疫情发生以来，中央多次强调确保就业大局稳定，拿出“真金白银” 援企稳岗。

2月至4月，全国共减免企业三项社保费3402.7亿元；已有345万户企业享受到稳岗返还465亿元，受益企业户数是去年全年的3倍。

今年《政府工作报告》明确，城镇新增就业900万人以上；今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人。

战疫不误战贫！这是扶贫干部的回答——

消除绝对贫困，是促进和保护人权的重要途径，联合国2030年可持续发展议程的减贫目标也将在中国提前10年实现。

“到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。”3月6日，决战决胜脱贫攻坚座谈会召开，吹响全面打赢脱贫攻坚战的冲锋号。

广大党员干部闻令而动，深入田间地头，让党旗飘扬在脱贫攻坚第一线。

就这样，一个个好消息接连传来。4月，吉林省15个贫困县全部摘帽，全省贫困发生率降至0.07%；5月，云南又有31个县（市、区）退出贫困县序列……

停课不停学，一个不能少！这是对莘莘学子的承诺——

教育部提出“停课不停学”，迅速完成“空中课堂”上星传输，覆盖各省份特别是偏远地区；多地建立精准帮扶机制，逐一排查学生线上学习实际困难，确保“一个都不能掉队”。

“这次疫情防控是一场人民战争，既紧紧依靠人民，又着眼于发展增进人民福祉。”九三学社中央法律专门委员会委员于加华说。

心怀人民：确保各项权利有效行使

5月24日下午，北京丰大国际酒店三层会议室，参加全国政协界别协商会的政协委员们，同有关部门负责同志谈起了心中的牵挂。

张海迪委员提出，残疾人在疫情中面临更大的困难、更高的风险。残疾人的安置、安置企业的复工复产面临诸多困难。

“在疫情防控中，残疾人一直是重点保护和关照的对象。”国家卫健委副主任李斌说，国家卫健委正重点研究解决残疾人信息获得、设施配备和专项通道等问题。

弱势群体的人权能否得到有效保障，既是观察一个国家人权状况的主要窗口，也是检验一个国家政治文明程度的重要标准。

奥斯陆城市大学社会工作系教授鲁尼·哈佛森认为，疫情给各类社会成员带来的影响并不均等，需要对特定群体进行更多的关心关爱和社会干预。

下发困难群众救助补助资金、延长公益性岗位政策实施期限……一系列措施的出台，增加了弱势群体“抵抗力”，帮助弱势群体渡过难关。

筑牢疫情防控网的同时，各级政府还采取多项举措，保障公民有效行使各项权利。

“阳光”是最好的“消毒剂”。

1月24日起，国务院在“互联网+督查”平台征集有关地方和部门在疫情防控中责任落实不到位、防控不力、推诿扯皮、敷衍塞责等问题线索，切实维护人民群众监督权。

1月下旬起，国务院联防联控机制常态化举行新闻发布会，内容涵盖患者救治、物资调配、交通保障、复工复产复学、科普医学知识等方面，最大限度保障公民知情权。

保护公民权利，中国既有特殊时期的特殊探索，又有常态化防疫背景下的周密考量。

中国创造性地采用“健康码”智能防控技术，成为规避感染风险、便利交通、复工复产的好帮手。“健康码”还走出国门，在海外上线第一天便收获数万用户。

“一码走天下”在发挥重大作用的同时，如何保护公民隐私权？

《个人健康信息码》国家标准充分考虑个人隐私和敏感信息的保护，对个人健康信息采集、加工和利用等各环节进行了规范。“健康码”数据由相关部门掌握，并严格做好信息保护和数据安全工作，禁止第三方平台留存用户数据。

“针对疫情期间采集的个人信息设立退出机制”“加强对已收集数据的规范性管理”……在疫情防控常态化阶段，全国人大代表、政协委员们的建议受到高度重视，公民隐私保护措施日臻完善。

命运与共：国际合作齐战疫

今年6月，联合国人权理事会再次通过中国提交的“在人权领域促进合作共赢”决议。

决议呼吁构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，强调各国应在人权领域开展真诚对话与合作，分享促进和保护人权的良好做法和经验。

面对疫情，全球多国陷入至暗时刻，中国的做法让越来越多的国家真切体会到同舟共济、守望相助的重要性。

这是对大国担当的检验——

第一时间向世卫组织报告疫情、第一时间分享病毒基因序列、第一时间开展疫情防控专家国际合作……中国为世界赢得宝贵时间的同时，彰显着大国担当。

3月26日晚，人民大会堂东大厅。

巨大的电视墙上传来多国领导人、国际组织负责人的画面，利雅得、莫斯科、华盛顿、柏林、巴西利亚……二十国集团领导人首次以视频会议的方式召开一场应对新冠肺炎特别峰会。

“坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战”“有效开展国际联防联控”“积极支持国际组织发挥作用”“加强国际宏观经济政策协调”。在全人类的大考面前，中国提出的4点倡议，赢得更加广泛的认同与共鸣。

这是对人道主义精神的验证——

在中国抗击疫情最艰难的时刻，170多个国家、40多个国际和地区组织表达慰问与支持；各国人民通过各种方式为中国人民加油鼓劲……这些真情厚谊，中国人民不会忘记。

“投我以木桃，报之以琼瑶”。随着疫情蔓延全球，截至5月底，中国已同全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，先后向有紧急需求的国家派遣医疗专家组，向近150个国家和4个国际组织提供紧急援助，并尽一切努力为其他国家在华采购紧缺医疗物资和设备提供便利……

秉持人类命运共同体理念和国际人道主义精神，中国始终和世界各国并肩战斗。

5月18日，第七十三届世界卫生大会视频会议开幕。

从承诺待中国新冠疫苗研发并投入使用后，将作为全球公共产品，到在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽；从建立30个中非对口医院合作机制，到落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”……

会议上，中国的一系列决定务实具体、未雨绸缪。伊朗驻华使馆评价这些举措“条条硬核，生动诠释了可贵的国际人道主义精神”。

“中国增进国际抗疫合作的做法具有重要示范意义，人类命运共同体理念将为促进国际卫生合作发挥更大作用。”香港城市大学法学院副教授弗吉亚·娜吉亚·楼恩说。

一个个感人细节，诠释着人民至上的人权理念；

一件件生动事实，彰显着直面大考的使命担当。

中国，一个负责任的大国，将一如既往为维护和保障人民各项权利不懈努力，不断推进人权事业健康发展。

（新华社北京7月29日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 04 版）