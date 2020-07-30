他们奋战在抗疫一线，让党徽熠熠生辉

近日，国家卫生健康委直属机关党委联合中日友好医院、北京医院、北京协和医院3家医院党委开展“党旗高高飘扬 白衣闪耀荣光”主题党日活动。活动期间，来自三家医院的援鄂抗疫医疗队队员与记者分享了自己的抗疫故事。正是这些平凡而又伟大的白衣战士们，让党徽在抗疫一线更加熠熠生辉。

北京协和医院麻醉医师宋锴澄——义无反顾上前线

“我本身是一名麻醉医师，说去一线不害怕是不可能的，但是因为患者需要我们，作为党员，我就一定要去。”来自北京协和医院的宋锴澄医生在接到通知的第一时间，义无反顾地加入了前往武汉的队伍。在整理行李时，宋锴澄把自己的身份证、结婚证和户口本都一并带在了身边。去抗疫带这些证件做什么？原来，他已经做好了“最坏”的打算，这些证件可以证明自己的身份，联系到爱人。

瞒着父母来到武汉的宋锴澄被映入眼帘的第一幕震惊了：封城状态下的城市街道空空荡荡，只有警车，救护车时不时穿行。来到医院的第一个班次是元宵节夜班，跟空荡荡的街道相比，这里却是另一番景象：各种医疗器械不停的报警声，医护人员的呼喊声，患者的呻吟声……“简直就是战斗状态”。医院内外鲜明的对比让宋锴澄倒吸了一口冷气。“头一个月真的十分困难，好在我们坚持了下来。看到病人情况好转真的比什么都高兴。”小心翼翼又充满斗志，用宋锴澄自己的话讲“真正战时，医生就是战士。”他做到了！

北京医院心内科医生刘兵——历史选择了自己义不容辞

来自北京医院心内科的刘兵作为第一批援鄂医疗队队员，大年初二就到了武汉。“当时接到电话自己还有点懵，没有太多时间去纠结很多事情，考虑了一秒钟，只带手机就上前线了。”刘兵说，加入医疗队是历史选择了自己，自己是医生，义不容辞。“这可能跟我的家教也有关系，我们家所有男性都是共产党员。”

刘兵大学三年级就加入了中国共产党，他认为在关键时刻自己能够下意识地参加援鄂医疗队与这么多年来党组织的培养教育密不可分。作为一名医生，一名党员，在关键时刻完成任务，是对组织有信心，对自己有信心。作为一名党员，在日常工作中就要起到带头模范作用，这种要求也在一定程度上促进自己的业务技能提升，鞭策自己要善于啃下“硬骨头”。这是党组织给自己的力量，也是自己对自己的要求。

中日友好医院护士王倩如——用自己的能力帮更多人

“我热爱护理事业，希望用自己的能力去帮助更多的人。“有抗击非典经历的王倩如是中日友好医院的一名护士长，一头短发，看起来非常干练。“我有经验，所以不害怕这个病毒，去武汉，我们这样有经验的护理人员会更好一些。除了照顾患者，还能给队友们鼓劲儿，并且协助院感的老师们，帮他们做一些工作。”

“一开始，我们都不太习惯穿着厚厚的防护服给病人做护理。”王倩如说，平时很简单的操作就需要消耗很多能量，已经感到体力上的挑战，现在要穿着防护服戴着防护设备做这些操作更是挑战了生理极限。即便这样，大家还是在跟死神作战，救死扶伤的精神鼓舞下坚持了下来。“我是学中医的，有一次为了缓解危重患者顽固性呃逆，坚持帮患者揉了四个小时的穴位，看着患者慢慢好转，自己特有成就感。”王倩如说得很轻松，但是这背后付出了多少辛苦与努力，我们能从她的眼神里看到。

宋锴澄，刘兵，王倩如……他们只是国家援鄂医疗队中一个个党员的身影，正是这一个个平凡的身影组成了抗疫前线最美的一道风景线。也正是他们，用自己的实际行动，让党徽更加熠熠生辉。