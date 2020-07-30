周军：公立医院做好党建工作，重中之重在于基层党组织建设

近日，国家卫生健康委直属机关党委联合中日友好医院、北京医院、北京协和医院3家医院党委开展“党旗高高飘扬 白衣闪耀荣光”主题党日活动。活动中，中日友好医院党委书记、副院长周军指出，公立医院要做好党建工作，最重要的就是要重视基层党组织建设。

基层党建做到位是前提

“党支部的建设是整个医院党建工作的重点，是提升医疗服务水平的关键所在。”周军书记介绍，中日医院有89个党支部， 1900多位党员。这些党员包括医院的职工，学生党员，以及部分社会团体组织，要让每一位党员同志都能及时参加党建活动，把党组织的作用落到实处，必须加强基层党建，这是做好整个医院党建工作的前提。

目前，为了从制度上加强党建工作，让每个支部党建工作都落到实处，医院党委制作了支部手册，对“三会一课”、党建主题活动等都提出了相应要求，帮助各支部结合自身特点和实际工作将党建理论与医疗业务工作相结合，促进理论学习与业务能力同步提升。

一岗双责保障责任到位

为了保障基层党建工作做到位，中日友好医院实施了“一岗双责”制度。党支部书记全部由科室主任或护士长兼任，更好地推动党建与业务相融合。为了发挥各支部的作用，医院成立科室核心小组，各支部的成员也是其主要成员。科室层面的主要工作都要经过核心小组进行讨论，充分发挥党支部的作用，在各方面把主体责任落实到位。

“一岗双责”制有助于医院每个月，每个季度都对“三会一课”、主题实践活动等提出一些要求，让大家目标和方向更加明确，开展活动时更有针对性。

创新方式促进党建落地

为了使基层党建工作更有意义，提升党员同志们的参与感，中日友好医院党委实行了多项创新举措。例如举办手抄党章这个看上去有点“老套”的活动，在中日友好医院有了新形式，那就是通过书法竞赛的形式进行。现在很多党员同志会选取自己感受深刻的章节，用书法的形式抄写下来进行比赛。

手抄党章书法比赛活动中日友好医院已经连续开展了5年，吸引了越来越多的同志参与。除此之外，医院还开展了其他多种多样的党建活动，例如连续18年主题实践党日活动；连续4年开展微党课学习活动；连续11年开展读书实践活动等。丰富多彩的活动不仅提升了基层党组织的凝聚力，更是让同志们感受到了组织的温暖，也让党建活动更加有意义。