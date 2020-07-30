希腊收紧防疫措施：调整口罩强制令 或更改开学时间

中新网7月29日电 据希腊《中希时报》报道，当地时间7月28日晚间，希腊国家公共卫生组织(EODY)宣布，过去24小时内，希腊新增52例新冠确诊病例，其中7例来自境外输入。目前该国累计确诊4279例，累计死亡203例。为遏制疫情，希腊强制民众在更多场所佩戴口罩。另一方面，希腊教育部长表示，不排除会调整新学年开学时间的可能性。

据报道，数据显示，从7月1日至7月27日，希腊输入型病例数量为473例，本土新增病例为452例。这说明，希腊的防疫工作正面临着外防输入、内防扩散的双重压力。特别是近期雅典和塞萨洛尼基的不明感染源新冠病例出现了较多增长，专家担心新冠病毒正在社区内传播。

由于欧洲正面临第二波冠状病毒大流行的到来，而希腊的感染人数也在逐渐上升，希腊政府正在考虑在更多室内场所强制使用口罩。

按照目前希腊政府的规定，进入超市时，所有雇员和顾客都必须佩戴口罩，否则将面临150欧元的罚款，除超市外，乘坐公交工具、出租车、渡轮飞机、前往医院、蛋糕店、诊疗中心、美发美容院、部分博物馆等地点也必须佩戴口罩。

而希腊公民保护部副部长哈达利亚斯在28日举行的每周疫情通报会上宣布，从7月29日起民众前往银行、餐厅、咖啡厅、公立部门、食品店、肉店、糕点店、杂货店、电梯也都必须佩戴口罩。

另一方面，希腊教育部长妮基·凯拉梅乌斯(Niki Kerameus)向媒体表示，不排除会调整新学年开学时间的可能性。与此同时，教育部和希腊的流行病专家们还在商讨两种备选方案。

凯拉梅乌斯称，第一个方案是将每个系的学生集中到一个教室里上课，大家严格遵守防护措施，如佩戴口罩等。第二种方案则是继续轮换教学，同时加强防护措施。估计希腊教育部将在8月份就此做出最终决定。

报道还称，当地时间7月27日，希腊总理米佐塔基斯在其社交网站账户上发布了一条信息，提请民众继续遵守相关的新冠病毒防护措施。

米佐塔基斯说：“我们一起成功地应对了第一波的新冠疫情，但危险仍然没有消失。我们绝不能在今年的夏天忘记这一点。我们一直都在听取专家们的建议，目前我们仍然在遵守卫生安全措施，特别是现在希腊正逐步向游客们敞大门。”(蔡玲、张维)