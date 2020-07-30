北京昨新增一大连疫情关联病例 系此前确诊病例女婿

人民网北京7月29日电 （记者 鲍聪颖）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第162场新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍昨天新增新冠肺炎确诊病例情况。

7月28日0时至24时，北京市新增大连市疫情关联病例1例，为7月27日确诊的大连市疫情关联病例的家庭成员，现将病例具体情况通报如下：

某男，34岁，现住昌平区天通苑北街道西三区。7月23日下午，被告知其岳母为大连市无症状感染者的密切接触者后，一家人开始居家隔离，其岳母被转送到集中隔离点进行观察；7月27日，其岳母确诊后，该病例作为密切接触者由120救护车转送至集中隔离点进行医学观察，经核酸检测结果为阳性，随后由120救护车转运至昌平区医院就诊，体温38.1℃，结合影像学结果等7月28日确诊，临床分型为轻型。

在此提示社区居民，要保持良好的个人卫生习惯，勤洗手、戴口罩、常通风、少聚集，做好健康监测，如有发热等症状及时报告、尽早规范就诊；如怀疑自己有被感染的风险，可预约进行核酸检测；疫情期间，提倡简单生活，减少出游和社交安排；日常生活中不要扎堆儿聊天，尽量少串门少走访；社区管理者要强化小区公共场所管理，落实预防性消毒措施，对公共门把手、电梯按钮等部位提高消毒频次；落实查证、验码、“一米线”等疫情防控措施，齐心协力，共同维护社区疫情防控良好局面。