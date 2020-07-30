28日北京新增病例系此前病例的密接者

昨天下午，北京市第162场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。会上透露，7月28日本市新增确诊病例为7月27日确诊病例的女婿，住址为昌平区天通苑北街道西三区。根据昌平区通报，已经针对天通苑出现的病例迅速开展行动，对病例居住楼栋实行封闭管控，截至昨日中午12时，病例所在楼606名居民核酸检测结果均为阴性，已完成周边居民12649人核酸采样工作，已出结果5801人，均为阴性，其他结果待报。确诊病例居住场所、楼宇及社区环境也进行了采样检测，结果均为阴性。

28日新增确诊病例为27日病例女婿

昨天下午的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了确诊病例信息和流行病学调查情况。庞星火说，7月28日0时至24时，本市新增大连市疫情关联病例1例，系7月27日确诊的大连市疫情关联病例的家庭成员，为一名34岁男子。该患者现住昌平区天通苑北街道西三区。

7月23日下午，该男子被告知其岳母为大连市无症状感染者的密切接触者后，一家人开始居家隔离，其岳母被转送到集中隔离点进行观察；7月27日，其岳母确诊后，该病例作为密切接触者由120救护车转送至集中隔离点进行医学观察，核酸检测结果为阳性，随后由120救护车转运至昌平区医院就诊，体温38.1℃，结合影像学结果等7月28日确诊，临床分型为轻型。

27日确诊病例所在楼606名居民核酸检测均为阴性

昨天的发布会上，昌平区副区长吴彬介绍，7月27日，本市新增新冠肺炎大连市疫情关联病例1例，该病例在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑北街道西三区。7月28日，该确诊病例的女婿诊断为确诊病例。针对此情况，昌平区迅速采取行动，将确诊病例第一时间转运至定点医院及时治疗，并迅速展开流行病学调查，扩大密切接触者排查范围，追踪所有密切接触者，全部落实隔离观察措施。对确诊病例居住场所、楼宇及社区环境采样检测，结果均为阴性。对病例居住楼栋实行封闭管控，人员居家观察，天通苑北街道统筹调配做好居家人员所需物资保障等日常服务。

在做好社区居民核酸检测方面，在社区设置2个核酸采样点，对全体社区居民进行核酸采样，截至7月29日12时，完成确诊病例所在楼的606名居民核酸检测工作，均为阴性；完成周边居民12649人核酸采样工作，已出结果5801人，均为阴性，其他结果待报。

确诊病例所在小区娱乐室等公共场所全部关闭

据吴彬介绍，相关部门对确诊病例所在楼栋及周边强化日常和预防性消毒措施，每日对单元楼门、楼道等公共区域至少消毒2次，楼道开窗通风30分钟以上；对公共门把手、电梯按钮等重点部位提高消毒频次；安排专人了解居民健康状况，发现异常第一时间送往就近发热门诊排查。

昌平区也提升了病例所在社区及周边管控力度，比如在社区各卡口严格执行测温、登记、查证、验码等防控措施，外来人员及车辆禁止入内；小区内文体活动室、娱乐室等各类公共场所全部关闭；强化小区周边商店等公共场所管理，严格落实“一米线”措施；组织人员对社区定时巡查，发现聚集活动及时制止，发现外出不佩戴口罩的居民及时劝返；做好物资保障，为社区居民配备口罩、酒精、消毒液等防疫物资。吴彬说，下一步，昌平区将继续紧绷“外防输入、内防反弹”这根弦，加强社区和公共场所管理，科学精准有效做好疫情防控工作。

防疫都知道

不扎堆儿聊天 少串门儿走访

近期北京发生的境外输入确诊病例、京外输入确诊病例和密接者感染确诊病例等3个病例，再一次说明首都疫情风险随时存在。

北京市疾控中心副主任庞星火提示居民，要保持良好的个人卫生习惯，勤洗手、戴口罩、常通风、少聚集，做好健康监测，如有发热等症状及时报告、尽早规范就诊；如怀疑自己有被感染的风险，可预约进行核酸检测；疫情期间，提倡简单生活，减少出游和社交安排；日常生活中不要扎堆儿聊天，尽量少串门少走访；社区管理者要强化小区公共场所管理，落实预防性消毒措施，对公共门把手、电梯按钮等部位提高消毒频次；落实查证、验码、“一米线”等疫情防控措施，齐心协力，共同维护社区疫情防控良好局面。

本组文/本报记者 蒋若静 王斌 李泽伟