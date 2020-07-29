热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

6月全国法定传染病疫情概况公布 病毒性肝炎、肺结核、梅毒居发病数前三

2020年07月29日16:49 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月29日电（董童）国家卫健委官网今日发布《2020年6月全国法定传染病疫情概况》（以下简称“概况”）提出，2020年6月（2020年6月1日0时至6月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病439708例，死亡2019人。

概况显示，其中，甲类传染病中无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病288382例，报告死亡2017人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾，占乙类传染病报告病例总数的94%。6月1日0时至6月30日24时，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例 517例，无死亡病例报告。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病151326例，报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎，占丙类传染病报告病例总数的94％。

附：2020年6月全国法定传染病报告发病、死亡统计表

(责编：董童、杨迪)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn