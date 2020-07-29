6月全国法定传染病疫情概况公布 病毒性肝炎、肺结核、梅毒居发病数前三

人民网北京7月29日电（董童）国家卫健委官网今日发布《2020年6月全国法定传染病疫情概况》（以下简称“概况”）提出，2020年6月（2020年6月1日0时至6月30日24时），全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病439708例，死亡2019人。

概况显示，其中，甲类传染病中无发病死亡报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余22种乙类传染病共报告发病288382例，报告死亡2017人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及细菌性和阿米巴性痢疾，占乙类传染病报告病例总数的94%。6月1日0时至6月30日24时，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新型冠状病毒肺炎确诊病例 517例，无死亡病例报告。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病151326例，报告死亡2人。报告发病数居前3位的病种依次为其他感染性腹泻病、流行性感冒和流行性腮腺炎，占丙类传染病报告病例总数的94％。

附：2020年6月全国法定传染病报告发病、死亡统计表