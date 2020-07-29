锦州市对确诊病例的49名密接人员进行隔离

7月28日，北京市通报：北京新增1例大连市疫情关联病例，解某，女，53岁，安徽省人，在京暂住女儿家；7月18日，解某和丈夫与大连市无症状感染者高某在锦州凌海市大有经济开发区大连情小渔村餐馆共同就餐。

锦州市总指挥部就该通报有关细节情况通报如下：

7月23日11时，锦州市疾控中心接到辽宁省疾控中心对大连无症状感染者高某协查函，锦州市总指挥部立即组织开展对密接人员的排查与管控工作。经排查，确定高某已于7月19返回大连，解某已于7月19日返回北京。7月23日21时，锦州市疾控中心向省疾控中心反馈协查函流调结果，上报了解某、高某已于7月19日离开锦州，分别去北京、大连的信息，并对解某及高某所有密接人员49人全部进行14天集中隔离医学观察。已完成两次核酸检测，检测结果均为阴性。对餐馆已立即进行了全面消杀并停止营业。

锦州市统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作总指挥部要求，各县（市）区、各部门各单位要紧绷疫情防控这根弦，严格落实各项防控措施，不断织密织牢防控网络，持续加强闭环管理。广大市民要自觉维护巩固来之不易的防控成果，不造谣、不信谣、不传谣，万众一心、众志成城，共同打赢疾情防控“保卫战”，夺取疾情防控和经济社会发展的“双胜利”。