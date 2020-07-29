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大连新增8例本土确诊病例 各文旅经营性（服务）场所均已关停

2020年07月29日15:24 来源：人民网-辽宁频道

　　7月29日，大连市政府新闻办召开新冠肺炎疫情防控工作第24次新闻发布会。

　　7月28日0时至24时，大连市新增8例本土新冠肺炎确诊病例，均为无症状感染者转归为确诊病例。其中，大连凯洋海鲜公司员工3例，大连凯洋海鲜公司员工的密切接触者1例，大连湾街道居民2例，确诊病例的密切接触者2例。新增4例无症状感染者，大连凯洋海鲜公司员工1例，确诊病例或无症状感染者的密切接触者3例。

　　在确诊的52例本土病例中，大连凯洋海鲜公司员工30例，大连凯洋海鲜公司员工的密切接触者9例，大连湾街道居民9例，确诊病例或无症状感染者的密切接触者4例。所有确诊患者均在大连市第六人民医院集中隔离治疗，目前病情稳定。

　　目前，正在接受医学观察的无症状感染者34例，其中，大连凯洋海鲜公司员工23例，大连凯洋海鲜公司员工的密切接触者2例，大连湾街道居民4例，确诊病例或无症状感染者的密切接触者5例。

　　截至28日24时 大连市已完成核酸检测采样352.6万份

　　7月22日以来，大连市累计出动医护人员17959人，累计设置采样点2698个。截至28日24时，已完成核酸检测采样352.6万份。

　　大连市各文化和旅游经营性（服务）场所均已关停

　　目前，大连市各文化和旅游经营性（服务）场所均已关停。

　　本轮疫情发生以来，大连市第一时间关停高风险地区文化市场经营场所19家（网吧14家、KTV4家、游艺厅1家）、基层综合文化服务中心21个；第一时间关停中风险地区文化市场经营场所5家（网吧2家、KTV3家）、基层综合文化服务中心7个。低风险地区多家文化和旅游经营场所和服务场馆已主动关闭。

　　截至7月28日晚，大连市区两级文化和旅游行政执法部门共检查文化和旅游企业（场所）近1500家（次）。

(责编：许晓华、李轶群)


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