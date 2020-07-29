建议北京市民不前往国内中高风险地区

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报7月27日新增新冠肺炎确诊病例相关情况。疾控部门建议市民，不前往疫情严重的国家和地区以及国内发生病例的中高风险地区。

7月27日，本市新增1例境外输入确诊病例。该病例，男，63岁，印度尼西亚籍。7月26日乘国泰CX798航班由雅加达出发飞抵香港，当日转乘国泰港龙KA900航班抵京，在首都机场进行入境筛查时采集咽拭子进行检测，随后乘专车闭环管理方式前往集中观察酒店，当晚出现咳嗽症状；7月27日患者核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至地坛医院就诊。当日确诊，临床分型为普通型。

7月27日，本市新增1例大连市疫情关联病例。该病例，女，53岁，安徽省人，7月14日来京，在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑西三区。7月16日乘坐D3次列车到达辽宁锦州，7月18日，该病例及丈夫与大连市无症状感染者高某在锦州市某饭店共同就餐。7月19日乘坐D30次列车抵京，随后乘坐私家车至女儿家中。7月20日至23日在女儿家中居住，期间无外出。7月24日凌晨作为无症状感染者的密切接触者由120救护车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月26日自测体温37.4℃，由120救护车转运至昌平区医院就诊，27日核酸检测阳性，当日确诊，由120救护车转运至地坛医院隔离治疗，临床分型为普通型。确诊病例的密切接触者已全部纳入集中医学观察。

庞星火说，从境内外疫情来看，新冠肺炎病例时有发生，甚至会发生一定规模的聚集性疫情，疫情防控必须常抓不懈，时刻保持戒备状态。

目前正值暑期，不少居民正在计划出游，但现在境外疫情仍在持续加重，境内个别地方仍不断有病例和聚集性疫情报告，建议不前往疫情严重的国家和地区以及国内发生病例的中高风险地区。确需出行，请在出发前及时通过官方媒体了解目的地疫情状况，旅程途中要遵守防疫要求，佩戴口罩，与他人保持一定距离，如有症状要及时报告和就医。到达目的地后，要落实当地政府部门各项防控要求，配合进行健康检疫，做好个人防护；在当地旅行时，要注意错峰预约出游，尽量选择人少空旷的郊外游玩，要勤洗手或使用免洗手消毒剂进行手部清洁，避免或减少多人聚集场合。（记者 贾晓宏 孙乐琪）