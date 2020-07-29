紧绷外防输入内防反弹这根弦

7月27日，北京新增境外输入病例1例、大连市疫情关联病例1例。多日“零新增”后确诊病例的再度出现，无疑警示我们，新冠病毒并未彻底远去，越是形势向好，越要严加防范个别病例新增，越要严防死守外部病例的输入。

还是那句话，大考未到交卷时。自年初新冠肺炎疫情发生以来，北京抗疫已历时半年有余，特别是经过新发地聚集性疫情的“战时考验”，全市上下对疫情的复杂性、严峻性、长期性，都有了更加深刻更加真切的认识。当前，境外疫情仍在加速扩散蔓延，境内个别地方仍不断有病例和聚集性疫情报告，首都疫情风险随时随地存在。随着全市应急响应级别由二级下调为三级，生产生活秩序加快回归正轨，经济活动强度大幅上升，人员流动交互显著增加，加之低风险地区的跨市地面公交、省际长途、旅游包车、出租汽车出京客运逐步恢复，“外防输入，内防反弹”的压力同步增长。风险面前，更要求我们始终绷紧疫情防控这根弦，时刻保持戒备状态，防松劲儿、防漏洞、防反弹。

“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”，着眼当前疫情防控形势，除针对确诊病例及其所在地区进行针对性迅速处置外，进一步严格入境进京人员和国内中高风险地区人员进京管控，是当前和今后一个时期北京防控的重点工作。一方面要继续严格落实相关进京人员医学观察措施，不折不扣做到闭环管理。另一方面要继续强化不前往疫情严重的国家和地区以及国内发生病例的中高风险地区的社会自觉。加强分析研判，明确底线红线，力戒麻痹松劲儿，各方都要积极行动起来，共同织密首都疫情常态化防控这张大网，绝不能因一人大意、一例输入，影响和干扰北京全市统筹推进疫情防控和经济社会发展这条主线、这个大局。

经过艰苦抗疫，北京已形成一整套科学防控机制，巩固战果、锁定胜局，惟有坚持不懈压实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”，把各项防控措施一抓到底。各行各业各类主体都要在严格防疫前提下推进复工复产复商复市，遵循相关防控指引，落实限流、佩戴口罩、通风消毒等措施，防止聚集性风险，做到安全、谨慎、有序。

继续加强进口冷链食品监管，相关食品加工企业要按规送检，有情况第一时间向疾控部门报告。运输运营单位特别是进出京客运经营单位要全面落实防控责任，做好工作人员健康监测全覆盖。作为居民健康和城市安全的“守门人”，社区防控一刻也不能放松，要坚持核酸检测常态化，严格做好联防联控工作，深入开展爱国卫生运动，不断提升精细化治理水平和公共卫生服务能力。只有充分评估各种困难和风险，查漏补缺、做好预案，才能防患于未然。

常态化防控，个人是基础。作为自身健康的第一责任人，广大市民要坚持从我做起，守规矩、讲责任。日常生活中，规范做好个人防护，积极配合防控管理，戴口罩、勤洗手、常通风、不扎堆。如确有出行需要，出发前要及时通过权威渠道了解目的地疫情状况，旅途中自觉遵守防疫要求，佩戴口罩、注意清洁，保持社交距离，在当地活动时注意错峰预约出游，避免或减少多人聚集场合。如身体不适要及时就医，有发烧或呼吸道症状人员，或近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通，不做长途旅行。广大市民严格自律、保持清醒，个人健康、城市健康就有了最大的保障。

“慎终如始，则无败事。”疫情防控是攻坚战，也是持久战。保持战时警惕，拿出耐性韧性，“外防输入，内防反弹”，不给病毒可乘之机，斗争的主动权就一定在我们手中。