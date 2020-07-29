毫不放松抓好常态化疫情防控坚决防止疫情反弹

新华社大连7月28日电 为深入贯彻习近平总书记重要指示、落实李克强总理批示要求，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰27日至28日到辽宁省大连市调研疫情防控工作，强调要落实党中央、国务院决策部署，抓实抓细常态化疫情防控各项措施，外防输入、内防反弹、严防输出，遏制疫情扩散蔓延，巩固疫情防控成果。

孙春兰实地考察了海关、社区、企业、医院、医学院校，详细了解重点场所防控和核酸检测、物资保障、患者救治、公共卫生人才培养等情况，听取疫情防控工作汇报。她充分肯定辽宁省和大连市前期防控工作，要求采取坚决果断措施，严防反弹，统筹运用好包括第三方在内的检测机构，快速进行全员筛查，及早把感染者集中隔离、精心治疗，严格社区等重点场所管控。要严防输入，口岸实行人物同查，所有入境人员闭环管理，对进口货物加大检验检疫力度，守好疫情防控的国门。要严防输出，坚决落实对离开大连人员进行核酸检测、信息推送、追踪管理措施，不使疫情扩散到其他地区。

孙春兰召开流调溯源工作专题会议，指出查找源头是科学精准防控的重要环节，要开阔思路，不放过任何一条线索，依法追查到底。要抽调公共卫生、信息技术等方面的精干力量组成专班，深入细致做好流行病学调查，做到传统流行病学与现代信息技术、现场流调与临床诊治、流调分析与实验室比对、查人与查物、境内与境外相结合，尽快把疫情传播的脉络搞清楚，力争在溯源上有所突破。

近期我国局部地区出现零星散发或聚集性疫情，防控任务依然艰巨，不能有任何松懈麻痹。孙春兰强调，要完善常态化防控机制，抽调精兵强将成立相对固定的流调溯源、医疗救治、中医药专业团队，建立核酸检测目录管理制度，形成区域机动力量。要研究制定针对不同场景、不同风险等级的处置规范，加强培训和演练，提高处置疫情专业化水平。一旦发生疫情，各地区各部门要迅速进入战时状态，加强统一指挥、统一调度，落实“四早”要求，压实“四方”责任，确保迅速控制疫情，最大限度降低对经济社会的影响。