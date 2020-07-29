中拉携手抗疫谱写合作新篇

据法新社统计，拉美和加勒比地区7月26日成为全世界新冠肺炎确诊病例最多的地区，累计确诊病例突破434万，超越北美洲。这是该地区确诊病例首次超越北美洲。阿根廷布宜诺斯艾利斯经济新闻网报道称，巴西是拉丁美洲受疫情影响最严重的国家。截至目前，巴西累计确诊病例超过241万例，累计死亡病例超过8.7万例。墨西哥、秘鲁、哥伦比亚和玻利维亚等国确诊病例数也在增加，面对疫情带来的经济影响，上述国家正尝试重启各项活动。

拉美社报道称，中国政府、民众和企业都参与到这场遍布全球的声援浪潮中。除了捐赠紧急医疗设备和用品外，中国专家还为国际社会提供了在与新冠病毒斗争中积累的经验和信息。

中国同拉美和加勒比国家应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议的召开，是中拉抗疫合作的一个标志性成果。中国国务委员兼外长王毅在会议中就下一步中拉合作提出五点倡议：坚持以人为本，深化抗疫团结合作；坚持互助共赢，携手保障经济民生；坚持危中寻机，推进共建“一带一路”；坚持需求导向，增强整体合作动力；坚持公平正义，加强全球治理协调。这既是对此前中拉共同抗疫成果的总结，也为未来中拉抗疫合作指明方向。

疫情期间，中拉双方在公共卫生领域的合作，是中拉合作的新领域。疫情发生前，中拉合作领域更多是建立在“1+3+6”基础上，即《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015-2019）》“一个规划”，贸易、投资、金融合作“三大引擎”，能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术“六大领域”，其中并没有包括公共卫生领域。在合作抗疫过程中，中拉在公共卫生领域的合作实现从无到有的跨越，在合作之路上迈出一大步。

中国国家主席习近平开展“云外交”，在中拉合作抗疫中尤其亮眼。疫情发生以来，习近平主席共与拉美国家领导人8次通电话，20余次致函电，同包括巴西、阿根廷、古巴、墨西哥、智利、委内瑞拉等国在内的拉美多国领导人保持密切联系和沟通。

疫情发生后，中国给予拉美国家各类援助。其中最具创新意义的是，中国借助网络开展多次视频会议，“云端”分享抗疫经验。3月，中国同拉美和加勒比地区国家举行视频工作会议。来自中国疾控、临床、海关、民航、社区等领域的中国专家与拉美和加勒比国家的25国政府官员和卫生专家分享中国抗击疫情的信息和经验。此外，中国与部分拉美国家召开一对一的专家视频交流会。中国为拉美国家提供了一个经实践检验有效、可供借鉴的防疫方案。其二，中国先后向拉美国家派出多批医疗专家组，为当地抗疫提供经验指导。其三，中国向拉美国家提供实实在在的医疗援助，包括中国中央政府、地方各级政府、中国企业、中国驻外使领馆，都为拉美多国提供医疗物资援助。目前，中国已经给20余个拉美国家提供了医疗物资。在疫苗方面，中国计划向拉美国家提供10亿美元的贷款，帮助其获取新冠病毒疫苗。

除了抗疫合作，中拉经贸关系不但没有因疫情而疏远，反而因疫情而获得模式创新。2019年，拉美对中国的出口额达到1415亿美元，进口额达1617亿美元，中国已连续多年成为拉美地区的第二大贸易伙伴。疫情发生以来，中拉进出口贸易受影响较小，仍保持稳步提升的步伐。中国贸促会举办中国—拉美（墨西哥）国际贸易数字展览会，邀请2000多家中国企业和5000多家拉美采购商参展，利用大数据提供精准配对和在线洽谈服务。第127届广交会从线下搬至“云端”。第三届中国国际进口博览会举办阿根廷线上推介会。这些“云对接”方式，创新了中拉经贸合作模式。

未来，中拉在合作抗疫期间积累的资源和合作模式还将持续发挥作用。在疫苗研发方面，中国与拉美国家有很大的合作空间。拉美国家如何结合自身国情，有效借鉴中国的抗疫经验，控制本国疫情，有序恢复经济，将成为拉美国家需要攻克的一个课题。

（本报记者 高 乔采访整理）