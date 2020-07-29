同心抗疫 海归温暖学子心

日前，欧美同学会（中国留学人员联谊会）主办的“同心战疫·同学你好——海归好医生与海外留学生在线对话”活动在京举行，北京、武汉的多名一线抗疫名医与美、英、法等10余个国家的中国留学生远程连线，为他们答疑释惑，分享防疫经验。在海外疫情形势严峻的背景下，这样的在线释疑活动也为海内外的留学人员搭建起了一座沟通、交流与互助的同心桥。

传授抗疫经验

7月27日下午3时，在位于北京南河沿大街的欧美同学会，一场跨越南北半球的对话正在进行。这场全球直播设立了10个海外城市分会场与国内30个地方的分会场，来自纽约、伦敦、巴黎、柏林、罗马、莫斯科、新加坡、东京、悉尼、圣地亚哥等10个城市的海外留学人员，通过在线参与直播的方式向参会专家提出他们关心的疫情防控问题。

同时，在华中科技大学同济医学院附属同济医院还专门设立了1个分会场，邀请曾在武汉防控和救治一线工作过的海归医疗专家参与在线直播，与海外留学人员共同分享武汉的抗疫经验。

“病毒传播途径有哪些？”“当地疫情形势有所好转后能否正常出游？”“如何积极调整心态确保心理健康？”……学子们纷纷道出了心中疑惑。

这些问题，有的涉及防疫措施的具体细节、有的关心病毒疫苗研发工作、有的聚焦抗疫国际合作，海归专家们都一一予以耐心解答。

立足于科学防治的角度，中国工程院院士、中国医学科学院院长王辰分享了中国的抗疫经验。“我们现在与半年前的认识已经不一样了，有很多进步。对新冠肺炎的治疗特点更清楚，大部分人得了这个病都是自限性的，自己能够好。对于重症和危重症病人也有很多办法，经过早期干预或早期一般性治疗，就可以一定程度缓解症状。因此对新冠肺炎要存戒备之心，但不必过于害怕。”王辰说。

凝聚抗疫合力

这种海归专家面向全球分享抗疫经验的做法，有利于凝聚海内外留学人员抗疫合力。早在今年三四月份，当时还在武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院抗疫一线的海归医生，就自愿接力完成了十几场经验分享直播活动。

在本次连线现场，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友做了题为《新冠肺炎疫情与防控策略》的经验分享。吴尊友预测，未来一段时间的全球疫情将持续高水平流行，冬季将会在高水平的基础上进一步加重。“但有一点我们非常自信，也非常明确：即使秋冬季、冬春季疫情会加重，我国也不会再现类似武汉的严重新冠肺炎疫情。”吴尊友说。

对于下一步防控策略，吴尊友从“围堵”“检测”与“疫苗”三方面做了解答。

“‘围堵’就是发现疫情以后及时扑灭。第二个应对策略是‘检测’，能够及时发现早期感染病例，尽早控制住疫情，这在北京、乌鲁木齐、大连等地发挥了非常重要的作用。第三个应对策略是‘疫苗’，分为两方面：一是对其它呼吸道传染病疫苗的应用，以减少呼吸道感染病、减少医疗资源的挤兑；二是疫苗的研发，希望疫苗上市后会为我们控制新冠肺炎疫情提供新的武器，届时我们也能够更自信、更有效地控制疫情。”吴尊友说。

发挥海归优势

欧美同学会秘书长王丕君在接受本报记者采访时表示，邀请一线抗疫专家通过网络平台分享抗疫医学知识与实战经验，并在线答疑解惑，这不仅是面向中国留学生群体、华侨华人传播抗疫知识，同时也是与世界各国分享中国抗疫经验的做法，是为推动全球战胜疫情贡献力量。

“在介绍防疫经验的同时，医疗专家也分享了许多对病毒的深刻认知以及对病毒未来趋势的分析。这些交流无论是对国内民众还是对海外留学人员，都有利于大家坚定抗疫信心。”王丕君说。“于海外留学生而言，具体的防疫措施、对未来疫情的预判都非常重要。分享经验从而进一步建立信心。”

与此同时，自新冠肺炎疫情暴发以来，作为联系留学人员最广泛、最紧密的群团组织，欧美同学会迅速动员海内外留学人员发挥自身优势，投入到疫情防控与推动经济社会发展的工作之中，为抗击疫情做出了巨大贡献。

国外疫情蔓延后，欧美同学会也及时开展了海外留学人员有关情况调研，了解他们的困难与诉求，并积极为海外留学人员提供防疫物资，开展疫情防控咨询等服务，集中体现了海归坚定信心、投身抗疫所发挥的重要作用。

海归连线 答疑释惑

问：“截至目前，我们对疫情的来源与传播都有哪些了解？”

——陈洪捷 欧美同学会德奥分会副会长

答：“从传播方式来看，主要是通过近距离的飞沫传播；第二个是接触传播，接触传播主要是通过手，所以洗手很重要；第三是气溶胶传播，它是空气里的一部分，颗粒比较小，一定环境下气溶胶也可以传播。”

——吴尊友 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家

问：“目前法国疫情已经趋于稳定，一些同学开始出现了防疫心态上的松懈。对于前往其他地区短途旅行的同学来说，这种旅行会增加感染风险吗？应怎样让大家长期保持安全防范意识而又不至于过分焦虑？”

——张乙江 来自全法学联

答：“一，要对旅游目的地有了解，避免前往有疫情传播的目的地。第二，要做好防护，错峰出行，因为低风险区也无法保证是否会有处于病毒潜伏期的人员，因此不要前往人群密集的地方。在欧洲自驾出行，这种情况相对比较安全。”

——郑宏 北京协和医学院教授

问：“我回国工作一段时间后现在又回到智利，目前智利的疫情情况仍然十分严峻，在留学生大多数采取合租或寄宿等方式、缺乏同家人与同学情感交流的背景下，应如何采用尽可能简单、经济的方式以达到防疫的效果？ 如何确保心理健康？”

——吴青军 暨南大学拉美办事处主任

答：“除了焦虑、忧郁等较为明显的心理压力所带来的问题，一些不明显的躯体症状也不容忽视，比如头晕、头疼、咽喉不舒服、颈椎疼痛等，这些都可能是心理压力过大引起的。留学生可以在家中适当做一些室内运动，给自己减压；也可以通过社交软件与家人和朋友保持良好沟通，不要羞于向他人求助。武汉同济医院也开设了面向海外的线上视频免费问诊服务，留学生可以寻求线上心理医生的指导。”

——王芙蓉 华中科技大学同济医学院附属同济医院主任医师