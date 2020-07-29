泰国：疫情防控交出亮眼答卷

超过两个月无本土新冠肺炎确诊病例，泰国疫情防控交出了一份亮眼的答卷。这一成绩也得到了国际社会的充分认可。7月22日，世界卫生组织决定以泰国的抗疫工作为典范之一，录制纪录片。如今，泰国正为如何防止疫情反弹和促进经济复苏进行探索。

战胜疫情五大法宝

泰国是中国大陆以外最早发现确诊病例的国家之一，1月8日就发现了首个病例。虽然疫情出现早，但这样一个拥有6000多万人口且国际游客众多的国家，截至7月27日确诊3295例，死亡58例，死亡率低于2%，取得了优异的防控成果。那么，泰国疫情防控成功的秘诀是什么呢？

一是“早发现，早隔离”执行坚决。早在1月4日，一接到世界卫生组织有关新冠病毒的疫情通报，泰国就在主要国际机场口岸加强体温监测，以提早发现疑似病患。泰国卫生部曾分享过一个案例：一名泰国人搭乘国际航班抵达曼谷后乘坐长途车返回南部家乡。发现其确诊后，泰国疾控部门立即对和其有过接触的同一航班乘客、长途车乘客等360人逐一排查隔离。7月中旬，泰国罗勇发生了一起携带新冠病毒埃及士兵逛商场事件。为杜绝任何感染风险，泰国政府要求所有同一时段在商场人员自我隔离14天，并免费为7000余相关人员提供了核酸检测。可以说，“早发现，早隔离”这一政策在泰国得到了不折不扣的执行。

二是医疗水平高。泰国是发展中国家，但医疗水平却居于世界前列。泰国是率先攻克新冠病毒基因密码、分离出毒株的少数几个国家之一，独立疫苗研制工作也在有条不紊地进行，在试验猴身上的疫苗测试进展顺利，预计将于今年10月投入临床实验。

三是注重科学决策。在3月份疫情最为严重的时候，泰国总理巴育亲自邀请泰最有名的十名医学专家座谈问计求经。在政府疫情管理中心，专业人士具有很大的话语权。泰国政府出台的每一个决策，大到关闭边境、关闭学校等重大政策，小到是否解封理发店和路边摊，都首先征求疾控人员的意见，其他部门尽力配合。为了与民众顺畅沟通、增强权威性，疫情期间政府特意安排一名专业医生担任政府发言人。时至今日，每天收听收看泰权威医生的疫情发布成为泰国人民的一种生活习惯。

四是民众十分配合。泰国民众大多讲究个人卫生，重视个人健康问题，绝大多数能够自觉配合政府执行各项防控措施。以戴口罩为例，在物资最为匮乏的时候，即便没有口罩，人们外出也能主动用围巾遮挡，既保护自己，也避免给别人带来麻烦。

五是乡村医疗志愿者发挥大作用。泰国疫情防控有一个秘密武器，那就是遍布在各个村庄的乡村医疗志愿者。在泰国，这一志愿者人群多达150万至200万人。他们协助政府进行登记、跟踪疑似病例，为村民进行病症初断并提供药物，帮助村民就诊，在村民与专业医护人员之间架起一座桥梁。这些每天头戴防护面具、穿行于千家万户的志愿者，在泰国乡村疾控中发挥了关键作用，是名副其实的无名英雄。

坚持有效防控不放松

自5月初以来，泰国国内疫情形势平稳，偶有确诊病例也以输入型为主。泰国政府认为，当前的防控成果来之不易，国家付出了巨大的代价，全体国民付出了巨大的牺牲，泰国经不起再一次疫情的打击。因此，虽然目前经济复苏的任务十分急迫和艰巨，但必须确保疫情不出现二次反弹。疫情防控和经济复苏同等重要，而且疫情防控是第一位。在此认知下，泰国政府出台的各项政策始终将防控放在第一位，泰国人民仍小心谨慎，扎实做好各项防控工作。

在3月份泰国疫情最为吃紧的时候，泰国启用《紧急状态法》，4月初又实行了“封城”“宵禁”等防疫措施。随着疫情形势趋于稳定，泰国自5月3日起逐步解封。第一阶段，先解封了餐厅、理发店、露天集市、路边摊、公园等与民生高度相关的场所；5月17日实施的第二轮解封主要开放了商场、商铺以及博物馆等公共设施。在疫情未出现反弹的情况下，又逐步推出更多解禁计划。在实施五轮解封措施后，泰国国内社会经济生活已经基本恢复正常。

泰国生活逐步恢复正常，但防控之弦仍紧。在泰国，在公共场所戴口罩已经成为人们的习惯。记者在曼谷著名的商业中心暹罗百丽宫看到，这里所有的服务人员都带着双层防护，每个人不仅佩戴口罩，外面还戴着特制的透明隔离面罩，让民众看着都感觉放心。在著名旅游景点大皇宫，为有效控制人流，严格实行网上预约制度。即便游客三三两两并不拥挤，但多数人仍在参访时戴着口罩，仅在照相时短暂摘下。而美国驻泰国大使在和泰国高官会谈时，因未戴口罩受到了泰国公众的批评。

泰国政府对于全面放开泰国社会，特别是允许外国游客入境仍保持谨慎。7月22日，泰国政府再次将《紧急状态法》延长一个月至8月底。在泰国新推出的第六轮解禁措施中，规定仅泰国人家属、持有工作证人员、国际学校学生等五类人员可以入境，并必须履行严格的核酸检测和14天入境隔离程序。最新民意调查也显示，95%的民众反对现阶段允许外国游客进入泰国。

多举措刺激经济复苏

新冠肺炎疫情的暴发给泰国经济造成严重的打击。泰国经济以出口和国内消费驱动为主，旅游服务等第三产业占比超过一半。以旅游业为例，2019年访泰外国游客近4000万，旅游收入近两万亿泰铢（1泰铢≈0.22元人民币）。今年预计仅有800余万人，近几个月外国游客几乎为零，旅游业遭受重创。泰国央行专家预测，泰国经济2020年将萎缩8.1%。5月19日，泰国最大国企之一，多次荣获“全球最佳航空公司奖”的泰国国际航空进入破产重组程序。今年上半年，多达30%共计1111家旅游公司申请撤销营业执照，彻底退出旅游市场。

但是，泰国政府评估认为与1997年金融危机时相比，泰国已有足够能力应对当前的经济困境。其一，泰国有充足的外汇储备，根据泰国央行公布的数字，截至2020年3月底，泰国外汇储备达2264.68亿美元。其二，泰国债务占国民生产总值的比例低，仅为34%，有较大的腾挪空间。因此，泰国主管经济的官员表示，泰国已经从1997年金融危机之中汲取教训，知道如何应对，不会重蹈覆辙。

泰国政府推出了大规模经济刺激方案，拟通过压缩政府开支和向金融机构贷款方式，筹措1.97万亿泰铢用于刺激经济，应对疫情带来的经济下滑。其中，将贷款1万亿泰铢用于解决医疗卫生开支、补助农民和商家以及促进经济复苏和社会复兴，4000亿泰铢用于稳定金融市场，并授权央行向经济界发放5000亿泰铢优惠贷款。目前，各项措施正在实施之中。

以一项名为“泰人游泰”的刺激计划为例，这个预算为224亿泰铢的项目主要通过政府补贴的方式鼓励本国民众进行国内跨府旅游。根据该项计划，政府将补贴国内游客跨府旅游所产生的食宿费用，其中游客承担60%，政府补贴40%，但住宿补贴每晚不超过3000泰铢，餐饮补贴每间客房每天不超过600泰铢。

此外，泰国还拨出预算补贴国内旅游所产生的航空、府际长途巴士交通费用，交通补贴同样为票价的40%，每人补贴上限为1000泰铢。该计划于7月至10月实施，一推出就大受欢迎，目前已有350万人完成注册登记，享受旅游补贴优惠。这一政策一定程度上缓解了旅馆业从业者的困境。一名泰南甲米的酒店业从业者表示，酒店预订已排到10月份。

（本报曼谷7月28日电 本报驻曼谷记者 付志刚）