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乌鲁木齐首批6名新冠肺炎确诊病例和无症状感染者治愈出院

2020年07月28日19:37 来源：人民网-新疆频道

　　发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月28日电（韩婷）7月28日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。

　　7月27日0时至24时，新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）报告新增新冠肺炎确诊病例57例（其中18例为无症状感染者转确诊病例），均为乌鲁木齐市病例；新增无症状感染者13例，其中乌鲁木齐市11例、昌吉州2例（乌鲁木齐市输入）；危重症转重症1例、重症转普通型4例。截至7月27日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例235例（危重症3例、重症13例），无症状感染者165例。

　　图为乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚。马亮 摄

　　乌鲁木齐市人民政府副秘书长尚玉岚介绍说，经国家医疗救治专家组和自治区医疗救治专家联合会诊评估，6名确诊病例和无症状感染者符合国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版修正版）》确诊病例解除隔离和出院标准，28日下午痊愈出院，这是此次疫情首批出院的患者。

(责编：许晓华、李轶群)


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