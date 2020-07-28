大连关联病例详情：家住天通苑 曾与无症状感染者共同就餐

人民网北京7月28日电（董兆瑞）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第161场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报确诊病例详情。

确诊病例情况：女，53岁，安徽省人，7月14日来京，在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑西三区。7月16日乘坐D3次列车到达辽宁锦州，7月18日，该病例及丈夫与大连市无症状感染者高某在锦州市某饭店共同就餐。7月19日乘坐D30次列车抵京，随后乘坐私家车至女儿家中。7月20日至23日在女儿家中居住，期间无外出。7月24日凌晨作为无症状感染者的密切接触者由120救护车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月26日自测体温37.4℃，由120救护车转运至昌平区医院就诊，27日核酸检测阳性，当日确诊，由120救护车转运至地坛医院隔离治疗，临床分型为普通型。确诊病例的密切接触者已全部纳入集中医学观察。