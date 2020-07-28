热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

大连关联病例详情：家住天通苑 曾与无症状感染者共同就餐

2020年07月28日19:35 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月28日电（董兆瑞）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第161场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报确诊病例详情。

　　确诊病例情况：女，53岁，安徽省人，7月14日来京，在京暂住女儿家，地址为昌平区天通苑西三区。7月16日乘坐D3次列车到达辽宁锦州，7月18日，该病例及丈夫与大连市无症状感染者高某在锦州市某饭店共同就餐。7月19日乘坐D30次列车抵京，随后乘坐私家车至女儿家中。7月20日至23日在女儿家中居住，期间无外出。7月24日凌晨作为无症状感染者的密切接触者由120救护车转运至集中隔离点进行集中医学观察，7月26日自测体温37.4℃，由120救护车转运至昌平区医院就诊，27日核酸检测阳性，当日确诊，由120救护车转运至地坛医院隔离治疗，临床分型为普通型。确诊病例的密切接触者已全部纳入集中医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn