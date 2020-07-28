2020中国医院院长论坛暨中国医院防控新冠肺炎疫情经验交流会举办

7月24日，由中国医院协会主办的“2020中国医院院长论坛暨中国医院防控新冠肺炎疫情经验交流会”在北京和成都两地举办。

本次会议以交流分享抗击新冠肺炎疫情经验为主线，以弘扬广大医务人员高尚的职业精神为主题，设置主论坛和疫情后医院管理、党建引领疫情防控工作、科学防疫三个分论坛，中国医院协会副会长方来英、李林康分别在北京和成都分会场主持会议。

全国人大教科文卫委员会副主任委员、中国医院协会会长刘谦在开幕式讲话中肯定了广大医护人员不畏艰险、逆行而上，抗击疫情，践行了“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”职业精神，被誉为“最美逆行者”。

对话环节中，北京成都两地连线，北京会场中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友、中国医院协会副会长、北京医院院长王建业、北京大学人民医院党委书记赵越和成都会场的华中科技大学常务副校长、华中科技大学同济医学院附属同济医院院长王伟、复旦大学附属中山医院党委书记汪昕也现场讲述了疫情防控的管理经验，分享了他们的抗疫故事。

经验交流会主论坛中，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处副处长王斐做了题为“中国医院如何应对新冠抗疫大考”的报告，从疫情中如何应考、疫情后如何恢复两个方面，结合本人140多天的亲身抗疫经历给出答案；湖南省卫生健康委副主任祝益民介绍了国际抗疫中的中国贡献和中国精神，展示了中国力量和中国担当；北京协和医院党委书记张抒扬分享了援鄂抗疫中的协和故事，医护人员主动请缨、逆向前行，从死神手中抢救生命，谱写了一曲曲抗疫壮歌。

党建引领分论坛专家分享了抗击疫情一线各级党组织充分发挥战斗堡垒作用，广大党员“不忘初心、牢记使命”积极发挥先锋模范作用的英勇事迹，与会者提升了对加强公立医院党建工作重要性的认识；疫情后医院管理分论坛，对分级诊疗体系中基层医疗如何发展、如何提高大型突发事件中医院的决策部署和危机管理能力等问题进行了深入探讨，为与会者梳理了解决问题的思路。科学防疫分论坛，与会者普遍关心的如何发挥中医药创新在疫情防控中的积极作用和如何补齐医疗信息化短板等问题得到了有益的借鉴。

四川省卫生健康委副主任宋世贵出席开幕式并讲话，先声药业董事长任晋生在开幕式致辞。