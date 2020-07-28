新疆：推进医保精准扶贫 巩固脱贫成果

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，需统筹推进疫情防控和高质量完成脱贫攻坚任务，确保如期完成脱贫攻坚任务。近年来，新疆维吾尔自治区聚焦“两不愁三保障”，将“健康扶贫”摆在突出位置，并深入实施健康扶贫“三个一批”行动计划，托底贫困人口医疗保障，全面推进大病专项救治工作。

深入实施健康扶贫工程

自2016年起，自治区实施健康扶贫工程，聚焦深度贫困和“基本医疗有保障”存在的突出问题，推动落实健康扶贫工作，着力解决农村贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题，确保贫困人口看病有地方、有医生、有制度保障。先后印发了《贯彻落实关于实施健康扶贫工程指导意见的实施意见》、《关于改进完善全区新时期医疗卫生有关工作的实施意见》等相关文件，对具体的工作内容提出了明确要求。

自治区围绕健康扶贫“三个一批”行动计划，深入实施健康扶贫工程。贫困人口大病专项救治病种从最初的7类9种大病，不断扩大至32种疾病，并成立相应病种临床诊疗专家组，指导帮助各地区开展救治工作。自治区扶贫开发领导小组成立了由自治区分管领导牵头负责，自治区卫生健康委、医保局和新疆银保监局组成的自治区健康扶贫专项组，制定专项组联席会议制度，做到定期联系、定期调度，共同推进健康扶贫工作。

落实“两不愁三保障” 医保精准扶贫

“两不愁三保障” 是贫困人口脱贫的基本要求和核心指标。自治区医保局机关党委书记杨开力介绍，自治区医保局紧扣“基本医疗有保障”，扎实推基本医保、大病保险、医疗救助全覆盖。对全疆未参保人员进行全面摸底，以建档立卡贫困人口中的未参保人员为重点，统一推送至地州、县市，确保精准识别、精准管理、精准参保，精准落实资助政策，推进参加基本医疗保险。依托医保信息系统，建立贫困人口参保工作台账，通过信息系统定期检测贫困人口动态参保情况，将动态未参保人员名单推送县（市），压实参保责任，全区建档立卡贫困人口应保尽保，实现动态参保全覆盖。

7月18日，在古尔邦节即将到来之际，自治区医保局驻村工作队相关人员接受了来自恒瑞医药对阿克苏地区库车市吐格曼拜什村捐赠的贫困物资，捐赠当天由自治区医保局驻村工作队第一书记杨开力和村党支部书记牙合甫·海力力组织向贫困户发放了扶贫物资。

为了让贫困人口能够及时享受各项医疗保障待遇，同时减轻贫困人口就医垫资负担，避免贫困人口在各项医疗保障待遇经办机构之间来回跑路，自治区积极推进各项医疗保障待遇在医疗机构“一站式”结算，让“信息多跑路，群众少跑腿”，贫困人口就医结算时只需支付个人自负的费用。

巩固脱贫成果 建立贫困人口动态监测

2020年《政府工作报告》提出，要健全和执行好返贫人口监测帮扶机制，巩固脱贫成果。因病致贫、因病返贫，是脱贫攻坚中不可避免的难题。因病致贫、因病返贫是一个亟待高度重视、系统解决的难题。习近平总书记曾强调，健康扶贫是精准扶贫的一个方面，因病返贫、因病致贫现在是扶贫硬骨头的主攻方向。自治区医保局通过建立“3+3+1”工作机制，全力做好医保防范和化解因病致贫工作。

据杨开力介绍，自治区医保局通过开展“三项检测”，开展贫困人口参保动态全覆盖监测，开展贫困人口医保政策落实监测、开展贫困人口医疗费用负担监测，定期排查医疗费用自负超过2000元的建档立卡贫困人口和边缘易致贫人员，对个人和家庭负担仍然较重的，再次进行医疗救助。建立“三个机制”，通过上下联动工作机制、部门联动工作机制、统筹各项保障工作机制，统筹掌握贫困人口享受的各项待遇保障情况，为监测预警提供基础信息数据支撑。与此同时，自治区遵循“实时监测、事前预警、未贫即防”的思路，配合建设全区监测预警机制。对预警的贫困人员分类施策、因人施策，切实发挥医保防范和化解因病致贫返贫的功能。