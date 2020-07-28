7月26日，2020健康界峰会在四川成都闭幕。本次大会历时7天，主题环节逾80个。峰会以“国际视野+中国智慧”的焕新格局，成功实现蜕变升级，有趣、有料、有惊喜，亮点纷呈。

据了解，7月20日，云端峰会启幕，大V科普、云端会议……等主题相继开启；7月24日起的三天会期间，观众汇聚成都现场；“2020西部医疗健康博览会”设置峰会展区、未来医疗会展区与科学健康会展区，以特装、标准装、组团装等多种形式全面展示健康生态新气象。

互联网时代给人们带来无限可能。健康界创始人、总裁赵红表示，截止7月26日会议结束时，2020健康界峰会全平台累计流量过亿。“这就是互联网时代在疫情期间给我们带来的变化，健康界愿意和各位一起迎接这样的变化。”赵红说。

履行六年之约全心全意为患者服务的精神理念

从计划到行动，从行动到案例，2020年，改善医疗服务行动全国医院擂台赛进入第六季，同时也是改善医疗服务行动第二个三年计划的收官之年。

作为改善医疗服务行动的重要推动者，国家卫生健康委医政医管局监察专员焦雅辉表示，此次疫情中医护的表现，就是改善医疗服务行动最大的成果。她提出第六季全国医院擂台赛将设立特殊环节，总结抗疫经验，致敬作出突出贡献的医院和个人。“我特别希望，此次战疫中医护人员所体现出来的全心全意为患者服务的精神理念，能够长期持续，变成改善医疗服务的自觉行动。”焦雅辉说。

改革与改善同步推进，工作与宣传也要同步推进。在第六季全国医院擂台赛启动的同时，旨在促进医疗健康进程继续高歌猛进，给行业输出有意义的知识或标准，健康界同时启动两项新行动。

第一，启动《现代医院医疗服务管理》图书编写。健康界将凝聚多位专家的医疗服务管理智慧，以及多家医院的实践成果，把进一步改善医疗服务的典型案例变成体系，助力中国医疗服务管理迈向成熟的里程碑。

第二，成立县域联盟。为了将改善医疗服务经验推广给更多县域医疗机构，健康界和健康县域传媒发起，《中国农村卫生事业管理》杂志以及来自全国150家优秀县级医院联合发起成立了“改善医疗服务暨全国县级医院高质量发展联盟”。

向中国抗疫智慧致敬

一年一度的健康界年度影响力评选，因为镌刻中国医疗健康进程而备受瞩目。受疫情影响，健康界2019-2020年度“致敬攀登的力量”评选，比原计划推迟四个多月，并将这一年度大事暂时更名为“致敬中国抗疫智慧”特别评选。

7月24日晚，包括党建先进团队、最具奉献精神团队、科技创新先进机构、临床救治先进人物、最具奉献精神人物、国际支援先锋人物在内的六大奖项现场揭晓，脱颖而出的上榜者受邀出席致敬中国抗疫智慧盛典。

盛典当晚，六位行业领导和医院管理者携手朗诵抗疫版《爱，以健康的名义》，压轴出场的世界著名小提琴演奏家吕思清，与中央音乐学院教授、钢琴演奏家黄萌萌一起，用包括《梁祝》在内的多首名曲，向抗疫医护献礼致敬！

峰会专业内容场场精彩

为全面探索与研讨疫后行业发展新机遇，2020健康界峰会线下部分以“现代医院领导力论坛”“健康县域论坛”与“西部医疗健康博览会”等特色模板精彩亮相，围绕平战结合、医防融合、高质量发展、单体多院区、区域医疗中心、防治一体化、疫后新布局、应急救援等热点话题，聚焦“疫”线，打造战“疫”启示录，为全球医疗机构传递应对疫情的积极信号，紧扣行业脉搏，场场价值为王。

7月25日上午，在以“医防融合，高质发展”为主题的现代医院领导力主论坛上，国家卫生健康委体改司司长梁万年对医院的“医防融合”工作提出四个要求：首先信息要通，其次人员要通，再次资源要通，最后建立“防”和“治”相互促进和制约的机制。

面对慢性病和传染病双重挑战，国家卫生健康委卫生发展研究中心党委书记、主任傅卫提到，我国必须要强化分级诊疗、医防结合、公立私立医疗机构协同发展，同时进一步明确公立医院功能定位，完善建设标准和规划布局，并建立稳定的人员基本收入保障，优化财政投入机制。

经历疫情，四川省人民医院院长邓绍平更多思考的是中西医的话题，“综合医院要挖掘中药瑰宝，加大院内中药制剂创新研发，以及规模化生产和使用，并做好中药推广的配套服务。”

作为见证者，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉，中国工程院院士、北京大学医学部常务副主任、北京大学第三医院院长乔杰和华中科技大学常务副校长、华中科技大学同济医学院附属同济医院院长王伟分别在主论坛上结合自身经历，回顾抗击疫情的点点滴滴。

就在这个七月，全国三级公立医院绩效考核结果公布。焦雅辉在峰会中特别提到，这一成绩单与各医院抗疫中的表现相匹配。对此，国家卫生健康委医政医管局医疗资源处王斐向各医院解释道，“国考”的目的是推动公立医院高质量发展，希望通过绩效考核帮助医院在管理和经济运行等方面发现问题，并加强内部的管理，改善医疗服务，而不是医疗机构冲着排名去做单项的改进。

从研讨高质量发展到探路大健康时代，数十位医院管理者和行业大咖还在由奥迪赞助的“健康中国20人圆桌论坛”上，共话大健康新时代的“健康出行”新趋势。奥迪相关负责人介绍，奥迪将持续关注医务工作者，致敬逆行者的无悔付出，与医生一起，和时间赛跑，共同见证生命的伟大，共同护佑人民的健康。