安全警示宣传让儿童安稳度暑期

“有的家长认为孩子溺水会大声呼救，但孩子真正溺水的时候是没法大声呼救的。”7月23日晚上7点多，重庆市沙坪坝区土湾街道金沙社区华宇金沙时代小区内，居民们带着孩子，来到小区中庭聆听安全知识讲座。

这场以“守护童年 安全伴成长”为主题的暑期儿童安全教育讲座由沙坪坝区妇联联合区关工委主办。活动现场，家庭教育高级指导师杨虎从防溺水、防性侵、防毒品等方面，结合真实案例给小朋友和家长们上了一堂生动的安全防范课。巾帼志愿者向现场家长宣读了《暑期安全防范告家长书》，倡议家长要切实履行好监护人职责，做好儿童安全防范，在生活中加强对孩子安全知识的教育，引导孩子树立自我保护意识。

儿童安全教育讲座只是沙坪坝区妇联暑期儿童安全防范的举措之一。中国妇女报·中国妇女网记者从沙坪坝区妇联了解到，为让辖区儿童度过一个美好、安全的暑假，沙坪坝区妇联在全区开展了儿童暑期安全防范专项工作。

在暑期开始前，区妇联便要求各基层妇联将《暑期安全防范告家长书》和《防溺水“七不三要”》送达到留守儿童和困境儿童家庭，并在村和社区公开栏上张贴。同时，区妇联利用微信公众号、QQ群等新媒体平台，以及家长学校、儿童之家等，进行安全警示宣传。

暑期开始前后，各镇街、村社妇联纷纷行动起来，依托妇女之家和儿童之家，走进辖区幼儿园、小学，结合本辖区自然条件、气候特点、社情民情等实际情况，开展起了儿童防溺水、防触电、防车祸、防性侵等安全宣传和教育培训，宣传普及安全知识，让家长心有警惕，提升儿童安全意识和自护能力。井口街道松堡社区妇联、歌乐山街道高店子社区妇联组织孩子们在儿童之家开展了防溺水安全教育，渝碚路街道白鹤岭社区妇联组织巾帼志愿者到幼儿园门口向家长宣传防溺水知识，磁器口街道妇联走进学校开展暑期防溺水安全教育讲座。

进入7月下旬，沙坪坝区妇联将活动送往各镇街。7月22日，区妇联联合区关工委、区司法局举办的第四届“关爱明天 普法先行”青少年普法教育暑期宣传讲座走进覃家岗梨园社区儿童之家。7月23日，暑期儿童安全教育讲座又走进了土湾街道金沙社区。

除了面向广大儿童的活动，沙坪坝区妇联还为部分孩子开了“小灶”。据介绍，针对困难、留守儿童和困境儿童等特殊群体，区妇联将组织志愿者、爱心妈妈深入村、社区开展爱心帮扶活动，加强对困境、困难、留守儿童的看护和管理，重点引导这些孩子参与讲座、游戏、比赛等活动，让他们也能有丰富的假期生活。（记者 许真学）