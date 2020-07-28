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抓生产市场双环节保粮价稳定

2020年07月28日08:56 来源：光明日报

　　【落实“六稳”“六保”一线见闻】

　　一企一策，全面梳理粮油产业链堵点和断点，推动优势企业满产超产；稳字当头，加强市场调节与监管，让粮油供应平稳有序。随着疫情防控进入常态化，福建把做好粮油保供稳价作为落实“六稳”“六保”工作的重中之重，抓紧生产与流通这两个重点环节，双管齐下，全省主要农产品实现了量足质优价稳，质量安全水平位居全国前列。

　　为粮企纾困，让粮农安心

　　近日，位于福建省泉州市泉港区的益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司四期首个项目——大米加工项目正式竣工投产，主营水稻与大米加工，年产大米10万吨。作为国内大型粮油企业、福建省重点产业化龙头企业，今年益海嘉里泉州基地预计年产值可达100亿元，将进一步为福建的粮食安全和稳价保供提供有力支持。

　　据公司总经理蒋建宏介绍，四期项目总投资近6亿元，产品辐射福建各县市40多个标准市场，并为统一、达利、盼盼、圣农等大型知名食品工业及饲料企业提供原料保障。蒋建宏说：“随着大米加工项目的投产，今年面粉二期、精炼二期将陆续竣工投产，充分保障市场供应。”

　　粮油产业是泉港重要的支柱产业。为落实“六稳”“六保”，做好粮油保供稳价，泉港接连出台专项方案，实施工业增产增效、金融资金保障、就业稳岗等12项行动。该区将泉州福海粮油、益海嘉里泉州粮油食品等7家公司纳入国家疫情防控重点保障企业，安排金融机构授信资金达5.15亿元，助推企业培育壮大新产能。“正是当地党委政府致力营造一流投资环境和创业环境，急企业之所急，才使得我们企业在这里得以迅速发展壮大。”蒋建宏说。

　　粮食安则百姓安，粮食稳则百业稳。近期以来，福建打出政策组合拳，抓紧抓实粮油生产。

　　在生产环节，福建围绕金融服务、减轻税费、降低成本、增产增效、重大项目建设、援企稳岗等方面出硬招出实招，有力有序推动粮油企业复工复产提速扩面。福建省粮食和物资储备局有关负责人介绍：“各地及时帮助解决粮油企业复工生产中存在的用工、用电、运输以及防疫用品紧缺等困难，帮助粮食加工、运输物流、批发零售等113家企业申报国家疫情防控重点保障企业低息贷款24.5亿元，安排2000万元专项资金支持粮食加工企业技术改造项目。”同时，福建还为全省180多家骨干粮食企业办理粮油物资运输通行证810多张，确保了全省粮食物流畅通。这些政策“及时雨”效果立竿见影，全省粮油加工企业现已100%复工复产。

　　为调动农民种粮积极性，福建近日发布2020年籼稻谷最低收购价格，每50公斤早籼稻（三等）121元、中晚籼稻（三等）127元，均比去年提高1元。在政策推动下，福建81万亩春粮丰收在望，总产可达23万吨。日前，福建省粮食和物资储备局还出台通知，要求做好今年早籼稻收购工作，督促各收购点做到价格上榜、标准上墙、样品上台，让农民出售“明白粮”“放心粮”；同时创新“互联网+”收购方式，利用手机客户端、小程序等，提高农民卖粮的便捷化、智能化水平。

　　稳市场，稳民心

　　粮油市场关系千家万户，关系国计民生。稳粮价就是稳市场、稳民心。

　　浦口粮食批发市场位于漳州市龙文区，素有漳州“大粮仓”之称。这里拥有22家粮食加工、贸易企业，占据漳州粮食保障供给量的半壁江山。目前，该市场年销售大米超过32万吨，面粉8万吨左右。作为漳州重要的粮食供应龙头，这里粮食供应覆盖全市乃至莆田、龙岩等周边城市，可谓“牵一发而动全身”。漳州市龙文区粮储局局长颜希鸿告诉记者：“为应对疫情带来的市场变化，我们盯住‘稳’字这个目标，充分调动粮食加工、贸易民营企业的市场调节作用，凝聚合力，开仓放粮，平价保障市场供应。”

　　品冠米业是龙文区一家省级农业产业化龙头企业。连日来，在这家企业的生产车间，新上线的码垛机械手繁忙作业，每天有将近200吨的大米投放到各地市场。品冠米业副总经理谢家盛说，今年以来，企业发挥营销渠道多样化的优势，线上线下齐发力，仅第一季度就实现销售收入6750万元，销售额同比增长13.67%；销售总量11200吨，同比增长12.18%。

　　在抓流通、保供应的同时，福建采取有力措施，对粮油产供销全产业链进行梳理与监管。一方面，强化生产、储运企业与商超集贸市场等批发零售企业之间的对接，加大货源协调调运力度，协调解决粮油加工、配送、供应等环节出现的问题，确保粮油市场不断档、不断供、不脱销。另一方面，加强预警监测、提升应急能力。全省各级粮储部门已建立日报制度，对各地应急供应网点和加工企业销售、库存、加工情况和粮油市场价格进行监测，全面掌握省内粮油市场动态，并制定相应应急预案。

　　“手中有粮，心中不慌”。福建省粮食和物资储备局有关负责人介绍，福建目前粮食储备在库355万吨（不含中央在福建储备的数量）。另外，稻谷和小麦的社会库存还有105万吨，可保障全省近7个月的口粮需求。食用油的地方储备规模5.2万吨，加上社会库存达到22.9万吨，可保障全省6个月以上的口油消费。

　　 （本报记者 高建进）

(责编：许心怡、崔元苑)


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