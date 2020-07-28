乌鲁木齐全力做好集中医学观察点服务保障

发生新发新冠肺炎疫情后，乌鲁木齐市设置了集中医学观察点，对确诊病例的密切接触者进行集中医学观察。市卫健委主任张卫在7月27日下午召开的新闻发布会上说：“乌鲁木齐市疫情防控指挥部按照相关疫情防控指引要求，全力做好集中医学观察点的各项服务保障工作。”

需要集中医学观察的对象一旦确定，第一时间由专人、专车“面对面”交接、“点对点”转运，有序衔接。安排单人单间居住（儿童、病人等确需他人照顾的人员除外）。同时规范观察对象的健康监测，每日至少两次监测，上门测量体温，做好记录，发现健康状况异常的立即转诊。

集中医学观察点所有房间均配备了基本生活设施，保证水电等正常使用，配备生活用品，每人每天按照50元标准提供定点送餐服务，并为患有其他疾病人员及时配送药品，出现急性疾病的由专用车辆送至医院就诊。

采用线上线下的方式开展心理咨询服务，工作人员与集中医学观察人员建立微信群，在群内与医学观察人员进行互动问答，缓解心理压力，稳定情绪，增强信心。

除工作人员外，严格限制人员进出。合理设置清洁区、半污染区和污染区，加强环境卫生管理，每个房间保证独立通风，按照医学防控标准进行设施配备、消毒。严格做好消杀记录台账，及时清运医疗废弃物。

新疆疫情防控工作指挥部医疗物资保障组副组长张蓉说：“新疆疫情防控工作指挥部按照‘保医疗救治、保重点一线、保应急需求’的要求，加强统筹协调，做好医疗物资采购、调配、投放、储备工作，全力保障疫情防控医疗物资应急调配所需。”

在明确检测试剂、防护用品、医疗器械、救治药品、消杀产品等5大类33个重点品类的基础上，突出“应急、高效、精准、保量”的原则，把医疗物资“保供”作为疫情防控的关键，确保各类医疗物资采购到位、调配到位、投放到位、储备到位。

按照“集中统管、区域统筹、就近调配”原则，建立以龙头医药公司为主，其他医药经销商为辅的快速配送渠道，采取航空、铁路、公路等方式，在最短的时间内精准高效配送，优先保障疫情防控医疗物资应急运输和调配。特别是按照应急需求，对新疆新冠肺炎医疗救治定点医院和承担核酸检测任务的医疗机构急需的医疗物资以及检测试剂等，根据需求保证迅速配送到位。（记者王瑟）