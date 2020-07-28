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俄新增新冠确诊病例5635例 累计确诊超81.8万例

2020年07月28日08:43 来源：中国新闻网

中新网7月27日电 据俄罗斯卫星网27日报道，俄罗斯新冠病毒疫情防控指挥部表示，过去24小时，俄新增5635例新冠确诊病例，累计确诊818120例；新增死亡85例，累计死亡13354例。

据报道，疫情防控指挥部在消息中称：“过去24小时，俄罗斯84个联邦主体新增新冠确诊病例5635例，其中1404例(24.9%)无临床表现。”消息显示，俄罗斯85个联邦主体累计确诊818120例。

防疫指挥部指出，过去24小时，俄罗斯新增新冠病毒感染病例最多的是莫斯科市、斯维尔德洛夫斯克州和下诺夫哥罗德州。消息显示，过去24小时，俄罗斯3079人治愈出院，俄全国累计治愈出院603329人。

据媒体此前报道，俄联邦消费者权益保护和公益监督局新闻处称，俄罗斯已进行2710多万次新冠病毒检测，有26.4万人因疑似感染新冠而处于医学观察中。新闻处称，一天内俄罗斯进行了23.9万次新冠病毒检测。

(责编：许心怡、许晓华)


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