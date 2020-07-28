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香港所有公众场所均须佩戴口罩

禁止公众场合两人以上聚集

2020年07月28日08:32 来源：人民网－人民日报海外版

本报香港7月27日电 （记者陈然）香港特区政府27日宣布，鉴于新冠肺炎疫情严峻，本地新增确诊病例连续多日破百，政府推出迄今为止最严厉的社交距离限制措施，包括市民在所有公众场所包括室内及室外都必须佩戴口罩，在公众场所群组聚集的人数限制由四人收紧至两人等。

特区政府政务司司长张建宗会见传媒时强调，新一波疫情来势汹汹，市民绝不能掉以轻心，政府必定严阵以待，务求采取合适、必要的防疫措施，尽早消除社区内的传播链。

除了要求所有公共场所强制戴口罩和禁止两人以上聚集以外，新的防疫措施规定所有餐厅全天禁止店内饮食，美食广场关闭座位，酒吧或酒馆必须关闭；除此前要求停业的经营场所外新增所有体育场所和游泳池停业。

张建宗呼吁市民尽量留在家中，减少社交接触及外出就餐，雇主应允许员工在家工作。市民也应戴好口罩，保护自己及他人。

据特区政府卫生署通报，截至27日凌晨零时，全港当日新增145例确诊病例，创单日最多纪录，其中142例属本地感染，逾四成源头不明，患者涉及多个行业，居住地分布于全港各区。香港至今累计确诊病例达2779例，其中1486名患者已康复出院，另有20人死亡，其余确诊患者仍在15间公立医院接受隔离治疗。

(责编：李轶群、许晓华)


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