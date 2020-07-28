中央政府将为香港抗击疫情提供一切必要支持

新华社北京7月27日电 国务院港澳事务办公室发言人27日发表谈话表示，中央政府高度关注近期香港暴发的新一轮新冠肺炎疫情，非常关心香港居民的身体健康和生命安全，将为香港特别行政区抗击疫情提供一切必要支持。

发言人指出，7月初，香港新冠肺炎疫情再次暴发，截至27日零时，报告新增确诊病例1520例，特别是最近6天每日报告新增确诊病例均过百宗，疫情呈全港扩散蔓延态势。面对严峻的疫情，香港特别行政区政府迅速行动，果断采取加强病源追踪、加大边境管制、严格控制公共场所聚集、收紧豁免检疫安排等一系列更为严格的防疫抗疫措施，体现出民众至上、勇于作为的担当精神。但由于疫情快速蔓延，香港核酸检测能力已无法满足需要，医疗系统已接近饱和，隔离检疫设施日益吃紧。香港社会各界纷纷表示希望中央政府对香港予以援助。香港特别行政区政府也就此向中央政府提出了请求。

发言人表示，香港是祖国大家庭的一员。中央政府始终高度关心香港同胞的身体健康和生命安全。今年年初新冠疫情发生以来，根据中央的统一部署，中央有关部门和内地有关地方与香港特别行政区政府保持密切沟通，支持配合特别行政区政府加强口岸管控，及时协调口罩等防疫物资供应，保障生活物资稳定供港，协助接返滞留内地和海外港人返港等，对香港特别行政区疫情防控工作给予及时指导和有力支持。香港新一轮疫情暴发后，中央政府高度关注香港特别行政区的疫情变化和防控工作，继续全力支持特别行政区抗击疫情，并将应特别行政区政府提出的请求提供一切必要的支持和帮助，特别是提高核酸检测能力、加快建设临时隔离及治疗中心等，以协助特别行政区尽快控制疫情。

发言人强调，生命宝贵，防疫至重。然而在香港疫情蔓延的非常时期，却有少数人甚至是医护人员在政治偏见和政治操弄企图的驱使下，挖空心思抛出一些奇谈怪论，甚至造谣污蔑，以阻挠中央有关部门和内地有关地方对香港抗疫的支持。这种为达到政治目的而罔顾市民生命安全的行为与臭名昭著的“政治揽炒”同样令人不齿，应当受到全社会的谴责和唾弃。

发言人表示，科学防治、精准施策，尽快阻断疫情传播是香港当前压倒一切的任务。希望香港社会各界齐心协力、共赴时艰，全力支持和配合特别行政区政府的各项防疫抗疫举措，与中央有关部门和内地有关地方紧密合作，克服一切困难，排除一切干扰，聚精会神防控疫情，尽快恢复社会经济正常秩序。我们相信，在中央的大力支持下，在祖国内地的无私帮助下，香港一定能够取得抗击疫情的全面胜利。