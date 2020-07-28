更好地展现社会主义制度优越性

从抗疫斗争到防汛救灾，社会主义中国总是把人民利益放在第一位。习近平总书记日前主持中共中央政治局常务委员会会议时强调，各有关地区、部门和单位要始终把保障人民生命财产安全放在第一位，采取更加有力措施，切实做好防汛救灾各项工作。永远以人民利益为重，为保障人民生命财产安全不惜代价，这正是社会主义优越性的重要体现。同期，中国经济稳步复苏更振奋人心，二季度国内生产总值同比增长3.2%，短期内转负为正。强起来的新时代中国，更好地向世界全方位展现了社会主义制度的优越性。

我将无我，不负人民！让人民真正当家做主、实现共同富裕，真正过上幸福美满的好日子，是展现社会主义制度优越性的重要标准。习近平新时代中国特色社会主义思想的“八个明确”“十四个坚持”就是我们党的庄严宣示。坚持以人民为中心是其灵魂所在。无论是完善和发展我国国家制度和治理体系、推动全面深化改革实现新突破，还是推动经济高质量发展、积极发展社会主义民主政治、提高保障和改善民生水平、决胜全面建成小康社会和决战脱贫攻坚，以及促进人与自然和谐共生、全力抗击新冠肺炎疫情、举国同心防汛救灾等，都是围绕习近平总书记所说的：我们的目标很宏伟，但也很朴素，归根结底就是让全体中国人都过上更好的日子。我们有充分的信心实现我们的目标。

不忘初心，牢记使命！要更好地展现社会主义制度优越性，最重要的是坚持和加强党的全面领导，这是实现中华民族伟大复兴的关键所在，也是确保我们党永不变质、红色江山永不变色的根本保障。我们党坚持问题导向、强化问题意识，不仅着力从制度安排上发挥党的领导这个最大制度优势、增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性等方面作出一系列重要部署，而且从坚定不移地推进全面从严治党、大力加强意识形态工作、增强忧患意识以防范化解风险挑战和以不忘初心、牢记使命为抓手把党的自我革命推向深入等多方面大力推进，在努力推进具有许多新的历史特点的伟大斗争中赢得全中国人民的衷心拥护和大力支持，也让全世界人民明白了中国共产党为什么深受人民拥护。

得道多助！要让全世界越来越多人深切感受到中国的社会主义制度优越性，中国发展就不仅仅要造福本国人民，也要给世界人民带来更多更大的福祉。面对美国的种种倒行逆施，中国没有被绑架，也没有屈服！中国不仅一次次向全世界宣示“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，而且推出了一系列有力举措推动形成全面开放新格局，更进一步高举起人类命运共同体的伟大旗帜，坚持共商共建共享的全球治理观，在共建创新包容的开放性世界经济、深入推进中国特色大国外交、推动共建“一带一路”走深走实等一系列伟大实践中，引领世界进入真正体现平等、开放、透明、包容精神的全球化，让更多国家和地区越来越认可中国提出和秉持的共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同努力把人类命运掌握在自己手中。日益走近世界舞台中央的新时代中国拓展了发展中国家走向现代化的途径，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

新时代中国发展的巨大成就雄辩地证明，社会主义比资本主义好，只有坚持走社会主义道路才能真正让人民过上好日子。

（作者为中国社会科学院国家文化安全与意识形态建设研究中心常务副主任兼秘书长，研究员）