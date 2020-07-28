辽宁采取严格措施应对疫情

本报沈阳7月27日电 （记者王金海、胡婧怡）7月22日以来，辽宁省大连市陆续发现本土新冠肺炎确诊病例。截至7月26日24时，辽宁累计新增本土新冠肺炎确诊病例39例，其中大连38例，铁岭1例。

7月22日，大连发现1例本土新冠肺炎确诊病例，为大连凯洋世界海鲜股份有限公司员工。随即，大连第一时间启动不明来源新冠疫情应急处置预案，迅速进入战时状态。辽宁发布疫情防控指挥部令，采取最坚决、最果断、最严格的精准防控举措，最大限度降低传播风险，为打赢疫情防控阻击战奠定坚实基础。

疫情发生后，辽宁省卫健委迅速组建50人流调队伍、10人消毒队伍和8支核酸检测队伍，驰援大连疫情防控工作。辽宁省疫情防控指挥部要求，大连以外的13个市要实施科学精准防控，严格落实省总指挥部关于域外疫情防控工作的规范和办法，建立完善闭环管理体系。大连市迅速开展流调、重点人群管控、核酸检测和消毒等重点工作，做到应查尽查、应检尽检、应隔尽隔、应收尽收。根据疫情变化情况，大连科学调整风险等级区域，实施分级、重点管控。中高风险区域人员严禁离开大连，密闭场所关闭；低风险地区人员须持阴性核酸检测证明离开大连。