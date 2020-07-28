始终把人民安居乐业安危冷暖放在心上

推动经济社会发展，归根到底是为了不断满足人民群众对美好生活的需要。必须把为民造福作为最重要的政绩，把让人民过上好日子作为我们一切工作的出发点和落脚点。

在吉林考察时，习近平总书记强调要始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上。考察中，总书记嘱托科研人员加强农业科技创新，让农民用最好的技术种出最好的粮食；要求采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好，使之永远造福人民；指出要积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励各地因地制宜探索不同的专业合作社模式；还要求各级党委和政府高度重视高校毕业生就业问题。总书记对人民群众生产生活的悉心关怀、对基层发展和民生工作的精心指导，彰显了人民领袖鲜明的人民立场、真挚的为民情怀。广大党员干部特别是各级领导干部要把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到行动上，把坚持以人民为中心的发展思想体现到经济社会发展各方面、全过程。

民生是最大的政治。面对疫情冲击，要扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，切实保障和改善民生，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、住房、养老等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，努力让群众看到变化、得到实惠。就业是民生之本，要落实就业优先战略和积极的就业政策，全面强化稳就业举措，千方百计稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业，突出做好高校毕业生、退役军人、农民工和城镇困难人员等重点群体就业工作。越是面对困难挑战，越要兜住民生底线，保住基本民生。要完善社会保障，做好低保工作，强化困难群体基本生活保障，实实在在帮助群众解决实际困难。

全面建成小康社会，一个都不能少。今年脱贫攻坚要全面收官，必须坚决克服疫情带来的影响，对标“两不愁三保障”，瞄准突出问题和薄弱环节，付出更加艰辛的努力，一鼓作气、尽锐出战，确保如期实现脱贫目标。要瞄准突出问题精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作，继续聚焦“三区三州”等深度贫困地区，落实脱贫攻坚方案，拿出硬措施，啃下最后的硬骨头。要巩固提升脱贫成果，保持现有政策总体稳定，防止返贫和产生新的贫困，推进全面脱贫与乡村振兴战略有效衔接。社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。有党和政府持续努力，有广大群众不懈奋斗，我们一定能夺取脱贫攻坚战全面胜利，创造更加美好的新生活。

始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上，必须坚持人民至上、生命至上，切实保障人民生命和财产安全。要完善重大疫情防控救治体制机制，加大公共卫生基础设施投入，加强公共卫生队伍建设，推动公共卫生服务和医疗服务高效协同。要完善社会治安防控体系，高度重视安全生产。当前，全国防汛进入“七下八上”阶段，必须统筹抓好南北方江河安全度汛，切实做好防汛救灾工作。各级党委和政府要贯彻落实好习近平总书记重要指示精神，担负起促一方发展、保一方平安的政治责任，全面落实防汛救灾主体责任，加强组织领导和责任落实，抓实抓细防汛救灾各项措施。

“谁把人民放在心上，人民就把谁放在心上。”最近，美国一家知名公关公司发布信任度调查显示，中国民众对本国政府信任度达95%，在受访国家中高居第一。始终坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，始终与人民心心相印、同甘共苦、团结奋斗，我们就一定能战胜一切艰难险阻，在实现中华民族伟大复兴的新征程上凯歌行进。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 01 版）