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《柳叶刀》发表社论——

中国防控疫情经验值得各国学习

2020年07月28日08:29 来源：人民网－人民日报

本报伦敦7月27日电  （记者强薇）英国医学期刊《柳叶刀》近日发表社论称，中国已基本控制住新冠肺炎疫情，其防疫经验可供世界其他国家学习借鉴。与此同时，各国需要加强开放合作，共同应对疫情。

文章称，中国应对疫情的做法体现了一个国家科学研究和公共卫生能力建设的重要性。“中国的抗疫经验表明，投资国家卫生和研究系统以提高实验室能力和医务工作者能力十分重要。这是各国能够迅速、有效地应对卫生突发事件和国际卫生安全事件的基础。”

文章举例说，疫情刚出现不久，中国科学家就很快识别病毒并向世界公布了新型冠状病毒基因组序列。今年1月底，中国的医生已经基本掌握该病毒的临床特征、人际间传播、基因组特点以及流行病学特征，并在《柳叶刀》上发表研究论文，向全球警告了新冠病毒的威胁。此外，中国在新冠疫苗研发方面也处在世界前沿，中国科学家于5月和7月先后在《柳叶刀》发表了疫苗研发的早期试验结果。

文章特别提到，中国政府基于科学来果断抗击疫情的方式也是一个非常重要的经验。疫情防控期间，中国的社区空前团结，广泛参与联防联控，为有效控制疫情提供了重要保障。

文章最后谈到，“把中国当作此次疫情的替罪羊并非是一种建设性的回应”，全球在疫情应对方面缺少团结对所有人来说都是威胁。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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