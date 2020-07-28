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广西帮扶贫困劳动力稳定就业

2020年07月28日08:24 来源：人民网－人民日报

本报南宁7月27日电  （记者张云河）记者从广西壮族自治区扶贫办获悉：今年以来，广西把做好就业扶贫作为帮助贫困人口实现脱贫的重要依托，帮扶贫困劳动力实现稳定就业、增加收入。截至6月底，广西外出务工贫困劳动力达256.89万人，为2019年244.01万人的105.28%；433家扶贫龙头企业全部复工复产，吸纳贫困劳动力2.6万人。

广西各地创办各类扶贫车间，帮助建档立卡贫困劳动力就地就近就业，增加劳务性收入。截至6月底，广西全区3644家扶贫车间已全部开工，共吸纳24.25万人就业，其中贫困劳动力4.04万人。广西各地还遵循因地制宜、因事设岗、以岗定人、因岗定责、属地管理、就近安置的原则，开发扶贫公益性岗位，解决贫困劳动力、就业困难人群的就业问题。截至6月底，广西扶贫公益性岗位安置贫困劳动力6.55万人就业。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 13 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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