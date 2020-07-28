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重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制试点显成效

2020年07月28日08:17 来源：人民网－人民日报

本报北京7月27日电  （记者孙秀艳）河北廊坊市分析8条主要河流4个方面的短板，力争5年时间做到2条河流逐步恢复“有水”目标……27日，重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制工作推进会召开。会议上，生态环境部副部长翟青表示，“十四五”规划编制10个试点城市为规划编制全面铺开积累经验、探索道路，实践证明，试点成效显著，达到了预期目标。

翟青指出，“十四五”期间的水生态环境保护工作，要在水环境改善的基础上，更加注重水生态保护修复，注重“人水和谐”，让群众拥有更多生态环境获得感和幸福感。

据介绍，此次规划编制与以往有很大的不同：一方面，更加注重生态要素，建立统筹水资源、水生态、水环境的规划指标体系，强调在目标设置上有所突破。另一方面，提出了问题在哪里、症结在哪里、对策在哪里、落实在哪里等“四个在哪里”工作方法，注重实地调研和“开门编规划”。

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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