北京市已连续21天无新增报告确诊病例 治愈出院3例

人民网北京7月27日电 据北京市卫生健康委员会消息，7月26日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例3例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月26日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院39例，治愈出院296例。尚在观察的无症状感染者4例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市已连续21天无新增报告确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区185天、怀柔区171天、顺义区169天、密云区166天、石景山区42天、门头沟区41天、房山区41天、东城区40天、通州区36天、朝阳区35天、西城区34天、海淀区31天、昌平区31天、大兴区26天、丰台区21天。全市所有街乡均为低风险地区。