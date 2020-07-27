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全球连续5周单周确诊超百万 美国这州遭疫情飓风双重打击

2020年07月27日08:47 来源：中国新闻网

中新网7月26日电 据美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，截至北京时间7月26日15时35分许，全球新冠确诊病例超1605万例，累计死亡逾64万例。世卫称，全球单周新增确诊连续5周超过100万例；美国传染病专家福奇表示，他对2021年初研制出疫苗持谨慎乐观态度；多国疫情形势反复，一些国家继续强化防疫措施。

当地时间7月18日，由于新冠疫情反弹，美国佛罗里达州迈阿密海滩从晚上8时起实行宵禁，道路封闭，饭店停止营业。

世卫：全球连续五周单周新增超百万

巴西和印度报告单日最大增幅

25日，世界卫生组织(WHO)在一份声明中称，在过去五周里，全球每周都有超过100万新增确诊病例，“仅7月24日(一天)，全球新报告的确诊病例就超过28万”。

世卫称，“虽然没有一个国家不受影响，但确诊数增长主要与美洲及南亚人口大国有关。”

声明还说，巴西和印度最近报告了单日最大增幅，而美国和南非的数字仍然高得令人担忧。此外，南非贸易和工业部部长25日确诊感染新冠病毒，该国现已有多名高级官员确诊感染。

目前，美国仍是全球疫情最严重的国家，累计新冠确诊超过417万，死亡病例超14.6万。随着病毒在南部和西部持续传播，该国24日连续第二天新增确诊病例超过7万。

当地时间6月24日，美国得州休斯敦，车辆驶过得州儿童医院。中新社记者 曾静宁 摄

美得州遭疫情飓风双重打击

福奇对疫苗研发时间谨慎乐观

美国得克萨斯州最近几周确诊病例数大幅增加，成为新的疫情“重灾区”之一。当地时间25日，飓风“汉娜”登陆得州。多家媒体称，“汉娜”登陆将令得州防疫形势更加复杂。

得州州长阿博特25日在飓风情况通报会上说，飓风向来是“巨大挑战”，但这次的挑战更为“复杂”，因为飓风侵袭的地区也是新冠疫情最严重的地区。

同一天，得州休斯敦市市长表示，该市在7月份因新冠肺炎死亡的患者人数，超过了过去四个月死亡人数的总和。

25日，美国传染病学专家福奇表示，他对2021年初研制出疫苗持谨慎乐观态度，并提醒说，目前尚不清楚新冠疫情在秋冬季将如何发展，也不知道疫情的最终影响会如何，“而结束这一切的唯一办法，就是我们每个人都选择成为解决问题的一部分”。

多国疫情形势反复

澳维州单日死亡病例创新高

25日，越南中部岘港市一名男子被确诊感染新冠病毒，这是越南100天以来再次出现本土确诊病例。26日，岘港市海珠区又新增一例确诊病例。为应对疫情，岘港市非必要经营活动自26日下午1时起全面暂停，并从27日开始进入为期15天的社会隔离。

在拉美，哥斯达黎加25日报告新增931例确诊病例和11例死亡病例，创下该国疫情暴发以来的单日最高记录。

此外，罗马尼亚25日公布的疫情数据显示，过去24小时，该国新增确诊病例1284例，创单日新增病例数新高。罗马尼亚自5月中旬分阶段“解封”以来，疫情在6月中旬开始反弹，最近一周加剧。

澳大利亚维多利亚州近日疫情反弹严重。当地时间26日，维州新增死亡病例10例，为疫情暴发以来最严重的一天。该州州长安德鲁斯警告，第二波疫情可能很难对付。

聚集性感染频发引担忧

多国继续强化防疫措施

近日，驻日本冲绳美军基地暴发聚集性感染，累计已有229人确诊。驻日美军司令部日前宣布，为防止疫情扩散，所有入境日本的美军相关人士，都须在限制行动的两周内接受病毒检测，若呈阳性则将隔离。

据尼泊尔媒体报道，驻扎在尼泊尔东部查巴县的20名武装警察确诊感染新冠病毒，部分武警官兵出现了症状，另有一些为无症状感染者，日前均已被送往医院接受治疗。有关方面已展开对相关密切接触者的追踪。

非洲目前累计确诊病例近83万例。鉴于疫情持续蔓延，一些非洲国家宣布继续加强防疫措施。津巴布韦政府25日明确了“封城”期间的宵禁规则和处罚措施，要求民众非紧急情况不得外出。几内亚比绍则再次延长国家紧急状态30天。

在中东地区，部分国家在宰牲节来临前依然决定采取严格的防疫措施。阿曼从7月25日至8月8日，禁止全国11个省之间包括人员、商贸等任何往来活动，禁止各种聚会。

(责编：许心怡、崔元苑)


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